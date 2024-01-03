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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في جولة مفاجئة .. وكيل صحة كفر الشيخ يكافئ العاملين بوحدة أم سن

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

قرَّر الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مساء اليوم، الأربعاء، صرف مكافأة لجميع العاملين بوحدة أم سن التابعة لإدارة الرياض الصحية؛ لانضباطهم في العمل.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، للوحدة الصحية بأم سن وذلك للوقوف على مدى سير وانتظام العمل ومراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأثناء المرور، تبين لوكيل الوزارة انضباط العاملين بالوحدة من حيث الحضور والانصراف ومراعاة سياسات مكافحة العدوى والحرص على إرضاء الجمهور وتقديم كافة الخدمات بالوحدة بجودة عالية.

وعلى الفور، قرَّر  صرف مكافأة للعاملين بالوحدة تشجيعا لهم على حسن الأداء والإتقان في العمل.

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