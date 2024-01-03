ضمن «حياة كريمة» .. فحص وعلاج 1361 مواطناً خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية الغنيمي بمركز قلين وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية.

تضمنت القافلة 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والجراحة العامة، وطب النساء، والمسالك، وتنظيم الأسرة، والأسنان، واستفاد من خدمات العيادات 1361 مواطناً خلال اليومين، وإجراء 130 تحليلاً طبياً بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 47 صورة أشعة، وصرف الأدوية مجاناً للمرضى، وتقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي 739 مواطناً.