دراسة طبية تكشف: ارتفاع معدل انتشار الأنيميا بين الرضع في كفر الشيخ

أعلن قسم الأبحاث الإكلينيكية بالطب العلاجي بمديرية الصحة بكفر الشيخ عن إجراء دراسة طبية مهمة تمت على نطاق واسع في محافظة كفر الشيخ، تماشياً مع استراتيجية الدولة للحد من انتشار معدلات الأنيميا، وخاصة بين الأطفال، بهدف ضمان تحقيق النمو الصحيح والأمثل للأجيال القادمة.

تمت الدراسة على 500 رضيع جرى اختيارهم بعناية من 5 مراكز طبية متخصصة بالمحافظة، بهدف تحديد نسبة انتشار وأنواع وأسباب الأنيميا في هذه الفئة العمرية الحساسة.

وفي إطار جهود فريق البحث الطبي، الذي ضم استشاريين وخبراء ذوي خبرات واسعة، قام الفريق بتحليل النتائج وتوثيقها، وجرى نشر البحث العلمي في جورنال الجمعية المصرية لطب الأطفال، الذي يعتبر منصة علمية مرموقة تابعة لدار النشر العالمية Springer.

وضم فريق البحث الطبي: كلاً من الدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي، واستشاري الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور محمود العطار، مدير إدارة الحميات، والدكتورة فيان عبد الحليم، إخصائي الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة إسراء بلتاجي، إخصائي الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة أسماء نبيل، إخصائي الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة أماني محمد، إخصائي تمريض الأطفال، والدكتورة تغريد صلاح، إخصائي تمريض صحة عامة، حسن يوسف، إخصائي الإحصاء.

وجرى خلال البحث تحديد التوصيات اللازمة لمعالجة ومواجهة هذه المشكلة الطبية المهمة، وتحفيز التفاعل المجتمعي والمؤسساتي لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.