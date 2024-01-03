عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دراسة طبية تكشف: ارتفاع معدل انتشار الأنيميا بين الرضع في كفر الشيخ

رضيع
رضيع

أعلن قسم الأبحاث الإكلينيكية بالطب العلاجي بمديرية الصحة بكفر الشيخ عن إجراء دراسة طبية مهمة تمت على نطاق واسع في محافظة كفر الشيخ، تماشياً مع استراتيجية الدولة للحد من انتشار معدلات الأنيميا، وخاصة بين الأطفال، بهدف ضمان تحقيق النمو الصحيح والأمثل للأجيال القادمة.

تمت الدراسة على  500 رضيع جرى اختيارهم بعناية من 5 مراكز طبية متخصصة بالمحافظة، بهدف تحديد نسبة انتشار وأنواع وأسباب الأنيميا في هذه الفئة العمرية الحساسة.

وفي إطار جهود فريق البحث الطبي، الذي ضم استشاريين وخبراء ذوي خبرات واسعة، قام الفريق بتحليل النتائج وتوثيقها، وجرى نشر البحث العلمي في جورنال الجمعية المصرية لطب الأطفال، الذي يعتبر منصة علمية مرموقة تابعة لدار النشر العالمية Springer.

وضم فريق البحث الطبي: كلاً من الدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي، واستشاري الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور محمود العطار، مدير إدارة الحميات، والدكتورة فيان عبد الحليم، إخصائي الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة إسراء بلتاجي، إخصائي الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة أسماء نبيل، إخصائي الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة أماني محمد، إخصائي تمريض الأطفال، والدكتورة تغريد صلاح، إخصائي تمريض صحة عامة، حسن يوسف، إخصائي الإحصاء.

وجرى خلال البحث تحديد التوصيات اللازمة لمعالجة ومواجهة هذه المشكلة الطبية المهمة، وتحفيز التفاعل المجتمعي والمؤسساتي لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

الفريق الطبي البحثي 
البحث العلمي البحث الطبي الدكتورة الطب العلاجي الصحة العامة مدير الطب العلاجى مراكز طبية الأبحاث الأكلينيكية كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

موضوعات متعلقة

ضمن «حياة كريمة» .. فحص وعلاج 1361 مواطناً خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

مستقبل وطن كفر الشيخ يكرم كوادره لجهودهم في الانتخابات الرئاسية |صور

إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ.. صور

قوافل علاجية مجانية في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

ضبط 8 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

شقيقان يدفعان حياتهما ثمنا لخلافات الجيرة في كفر الشيخ.. تفاصيل

كفر الشيخ .. إصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطرق بيلا

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

مترو الإسكندرية ينطلق.. وخط قطار أبو قير يتوقف الجمعة

للمرة 12 في تاريخه| باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي

تاريخي| مبابي يحقق رقما قياسيا جديدا مع باريس سان جيرمان

كم يوما متبقيا على رجب 2024؟.. 10 أيام استعدوا لشهر الله الأصب

ضربه ببلطه على رأسه .. ابن ينهي حياة أبيه بالدقهلية

مسؤول أمريكي: الانفجار قرب ضريح قاسم سليماني أشبه بهجمات داعش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطلاق بيحلى .. آيتن عامر تثير تساؤلات الجمهور عن فقدان وزنها

مش هتصدق.. منى الشاذلي بين الماضي والحاضر| شاهد

في ذكرى عقاب مارتن لوثر .. ما معنى الحرمان الكنسي ؟

بالأحمر الجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها على السوشيال ميديا

فيديو

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ