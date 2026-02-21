قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
توك شو

عمرو الليثي يدخل البسمة على قلب سيدة تعمل بمزرعة وأخرى تجني ثمار الفراولة

عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامج " أجمل ناس " علي شاشة قناة الحياة ،، اننا سنلتقي يومياً طول شهر رمضان وتذهب كاميرات البرنامج الي كافة المدن والمحافظات للقاء أهالينا وادخال السعادة والبسمة علي قلوبهم ونجبر بخاطرهم ونقولهم رمضان كريم .

وأضاف الليثي اننا لدينا فقرة خاصة " قصة فلاح " ونلتقي مع الفلاح المصري الأصيل الفصيح ونتحدث معه ونسمع منه عن تجربته وحياته كفاحه وتعبه وعشقه لبلده ووطنه ، وانا كنت حريص علي ان التقي بكل فلاح وتذاع الفقرة يوم السبت من كل اسبوع خلال شهر  رمضان 

وتابع الليثي ان لدينا فقرة اخري ايضا من خلال برنامج أجمل ناس وهي تقديم مشروع خيري الي أهالينا البسطاء ودعمهم والوقوف بجوارهم 

وأوضح الليثي  اننا في هذه الحلقة نذهب الي محافظة عزيزة علي قلوبنا " محافظة الشرقية " ، واننا في شهر رمضان لدينا فرصة ذهبية لنكثر من الأعمال الصالحة ويصلح قلوبنا ويكون الود بيننا

والتقي الليثي اثناء فقرة المفاجأت بمحافظة الشرقية بنساء فاضلات وعندما تعرف عليهم وسبب وقفتهم علي الطريق أجابت احداهما انها تشتغل في المزارع ، وتكافح من أجل اسرتها ولديها أربعة أبناء ، وانها ترعي اسرتها وتصرف عليهم بعد وفاة زوجها

وتابعت ان اجري في اليوم حوالي ١٥٠ جنيه والحمد لله مستورة ، بينما اجابت الاخري انها تعمل في جمع محصول الفراولة وأجرها في اليوم ١٥٠ جنيه ، وما يرزقنا به الله بنعيش به والحمد لله 

واعرب الإعلامي د. عمرو الليثي عن سعادته بلقائهم مشيدا بكافحهم من اجل تربية أسرتهم ، ووجه اليه بعض الاسئلة البسيطة حتي يعطيهم جوائز مالية واعطي كل سيدة فاضلة  ٥ الاف جنيه  وسط سعادتهم وفرحتهم . 

البرنامج يقدم مسابقة في المعلومات المختلفة في شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أهالينا ومع أصحاب المهن المختلفة.

كما يتضمن البرنامج فقرة مع "سيارة المفاجآت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

ويجوب  البرنامج كافة المدن والمحافظات للقاء أجمل ناس من أهالينا الطبيين وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم ، كما يفوز سعداء الحظ في مسابقة المفاجأت بجوائز مالية قيمة 

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

قصة فلاح شهر رمضان جوائز مالية محافظة الشرقية الإعلامي عمرو الليثي

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

أهمية المشي بعد الأكل
عمرو سعد
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
ميكروبات
