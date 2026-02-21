عمرو الليثي يدخل البسمة على قلب سيدة تعمل بمزرعة وأخرى تجني ثمار الفراولة

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامج " أجمل ناس " علي شاشة قناة الحياة ،، اننا سنلتقي يومياً طول شهر رمضان وتذهب كاميرات البرنامج الي كافة المدن والمحافظات للقاء أهالينا وادخال السعادة والبسمة علي قلوبهم ونجبر بخاطرهم ونقولهم رمضان كريم .

وأضاف الليثي اننا لدينا فقرة خاصة " قصة فلاح " ونلتقي مع الفلاح المصري الأصيل الفصيح ونتحدث معه ونسمع منه عن تجربته وحياته كفاحه وتعبه وعشقه لبلده ووطنه ، وانا كنت حريص علي ان التقي بكل فلاح وتذاع الفقرة يوم السبت من كل اسبوع خلال شهر رمضان

وتابع الليثي ان لدينا فقرة اخري ايضا من خلال برنامج أجمل ناس وهي تقديم مشروع خيري الي أهالينا البسطاء ودعمهم والوقوف بجوارهم

وأوضح الليثي اننا في هذه الحلقة نذهب الي محافظة عزيزة علي قلوبنا " محافظة الشرقية " ، واننا في شهر رمضان لدينا فرصة ذهبية لنكثر من الأعمال الصالحة ويصلح قلوبنا ويكون الود بيننا

والتقي الليثي اثناء فقرة المفاجأت بمحافظة الشرقية بنساء فاضلات وعندما تعرف عليهم وسبب وقفتهم علي الطريق أجابت احداهما انها تشتغل في المزارع ، وتكافح من أجل اسرتها ولديها أربعة أبناء ، وانها ترعي اسرتها وتصرف عليهم بعد وفاة زوجها

وتابعت ان اجري في اليوم حوالي ١٥٠ جنيه والحمد لله مستورة ، بينما اجابت الاخري انها تعمل في جمع محصول الفراولة وأجرها في اليوم ١٥٠ جنيه ، وما يرزقنا به الله بنعيش به والحمد لله

واعرب الإعلامي د. عمرو الليثي عن سعادته بلقائهم مشيدا بكافحهم من اجل تربية أسرتهم ، ووجه اليه بعض الاسئلة البسيطة حتي يعطيهم جوائز مالية واعطي كل سيدة فاضلة ٥ الاف جنيه وسط سعادتهم وفرحتهم .

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان