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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باستثناء صلاح .. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لأمم إفريقيا

صدى البلد

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار .

شارك في المران ٢٦ لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب ، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم.

واشتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى.

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