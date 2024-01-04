أستاذ نقد أدبي: لا توجد مشكلة في الخيال الإبداعي المصري

قال الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، إنّه لا توجد مشكلة في الخيال الإبداعي المصري على مستوى الفنون والإبداع في أشكال أدبية تتجاوز كل التقييدات ومحاولات وضع قواعد وعلى مستوى استكشاف طرق تعبير متعددة ومختلفة.

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "ولكن هناك معوقات أخرى أمام استثمار الخيال ومواكبته بالأفكار ومتابعته وتوجيهه في وجهات معينة يمكنها تحقيق فوائد جمة للمجتمع المصري كله".

وتابع أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة: "المداخل المرتبطة بمقاربة هذا الخيال هي مداخل مدرسية إلى حد كبير تنطلق من فكرة القواعد المسبقة الناتجة عن دراسة خيال سابق وليس الخيال المتجدد، وأرى أن هذه المداخل المدرسية تؤدي إلى تقييد الخيال وتحجيمه وتدعم فكرة الحدود الآمنة التي نن الممكن أن يتحرك المبدع فيها".