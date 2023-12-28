الإعلان عن خطة نشر سلسلة الأدب العالمى للطفل والناشئة

أعلنت الدكتورة رشا صالح رئيس تحرير سلسلة الأدب العالمى للطفل والناشئة التى تصدرها هيئة الكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين عن خطة النشر (نصف السنوية) التى اعتمدتها هيئة التحرير، وهى:

من حكايات أيسوب (من الحكايات الشعبية الإغريقية) – ترجمة سماح ممدوح، والسلحفاة العملاقة (من الحكايات الشعبية الإسبانية) ترجمة د.هيام عبده‘ و الطاحونة المسحورة (من الحكايات الشعبية الألمانية- ترجمة محمد رمضان، و الفتاة الذكية (من الحكايات الشعبية المجرية) ترجمة: د.عبد الله عبد العاطى النجار، والعجوز الذى جعل الأشجار تزهر (من الحكايات الشعبية اليابانية) ترجمة عاطف عبد المجيد، و أخيرًا قصة حكمة زوجة (من الحكايات الشعبية الإثيوبية) ترجمة د.نهى عبد الله خيرت.

فحص الأعمال

وأضافت رئيس التحرير أن هيئة تحرير السلسلة تواصل فحص الأعمال الجديدة المقدمة للنصف الثانى من العام، وأنها حريصة على التنوع فى اللغات المترجم عنها لتمثل السلسلة بانوراما للطفل المصرى والعربى حول العالم للتعرف على حضارات وثقافات الشعوب المختلفة، كما أكدت على حرصها على فتح الباب أمام الشباب الموهوبين من المترجمين والرسامين.