عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإعلان عن خطة نشر سلسلة الأدب العالمى للطفل والناشئة

صدى البلد

  أعلنت الدكتورة رشا صالح رئيس تحرير سلسلة الأدب العالمى للطفل والناشئة التى تصدرها هيئة الكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين عن خطة النشر (نصف السنوية) التى اعتمدتها هيئة التحرير، وهى: 

من حكايات أيسوب (من الحكايات الشعبية الإغريقية) –  ترجمة سماح ممدوح، والسلحفاة العملاقة (من الحكايات الشعبية الإسبانية) ترجمة د.هيام عبده‘ و الطاحونة المسحورة (من الحكايات الشعبية الألمانية- ترجمة محمد رمضان، و الفتاة الذكية (من الحكايات الشعبية المجرية) ترجمة: د.عبد الله عبد العاطى النجار، والعجوز الذى جعل الأشجار تزهر (من الحكايات الشعبية  اليابانية) ترجمة عاطف عبد المجيد، و أخيرًا قصة حكمة زوجة (من الحكايات الشعبية الإثيوبية) ترجمة د.نهى عبد الله خيرت.

توصيات اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر عن دور المحاماة في الثقافة

ختام الملتقى الثقافي الرابع عشر للمرأة الحدودية بأسوان ضمن مشروع أهل مصر

نوبل الوطن العربي.. الروائي الجزائري واسيني الأعرج يفوز بجائزة نوابغ العرب|تفاصيل

مدينة غارقة في الإسكندرية.. تعرف على أهم كشف أثري لعام 2023|تفاصيل

متحف متروبوليتان يعيد 14 منحوتة إلى كمبوديا وتايلندا

رحيل المفكر أنطونيو نيجري.. السبينوزي المثير للجدل

اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يبحث مع سفير أذربيجان التعاون الثقافي

الأسبوع المقبل.. اتحاد الكتاب يقيم ندوة عن دور المحاماة في الحياة الثقافية

بيت الشعر بالأقصر يستضيف عبد المنعم رمضان

تنوع في عروض أفلام قصر السينما خلال ديسمبر 2023| اعرف مواعيدها

فحص الأعمال

 

 وأضافت رئيس التحرير أن هيئة تحرير السلسلة تواصل فحص الأعمال الجديدة المقدمة للنصف الثانى من العام، وأنها حريصة على التنوع فى اللغات المترجم عنها لتمثل السلسلة بانوراما للطفل المصرى والعربى حول العالم للتعرف على حضارات وثقافات الشعوب المختلفة، كما أكدت على حرصها على فتح الباب أمام الشباب الموهوبين من المترجمين والرسامين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

قرار عاجل من نتنياهو بشأن "اليوم التالي" في غزة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

مدرب فيوتشر: 4 من لاعبي الأهلي لو انتقلوا للدوري الإنجليزي سيتألقون ويصبحون نجوماً

موضوعات متعلقة

توصيات اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر عن دور المحاماة في الثقافة

ختام الملتقى الثقافي الرابع عشر للمرأة الحدودية بأسوان ضمن مشروع أهل مصر

نوبل الوطن العربي.. الروائي الجزائري واسيني الأعرج يفوز بجائزة نوابغ العرب|تفاصيل

مدينة غارقة في الإسكندرية.. تعرف على أهم كشف أثري لعام 2023|تفاصيل

متحف متروبوليتان يعيد 14 منحوتة إلى كمبوديا وتايلندا

رحيل المفكر أنطونيو نيجري.. السبينوزي المثير للجدل

اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يبحث مع سفير أذربيجان التعاون الثقافي

الأسبوع المقبل.. اتحاد الكتاب يقيم ندوة عن دور المحاماة في الحياة الثقافية

ترشيحاتنا

أسباب أدت لارتفاع أسعار الدولار.. خبير اقتصادي يوضح

علاء فاروق: البنك الزراعي المصري الأكثر مشاركة في مبادرة “حياة كريمة”

على طريقة Home Alone.. طفل يستقل طائرة خاطئة ولا يستطيع الوصول إلى عائلته

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

الـ14 في تاريخه.. الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري برباعية في مرمى فيوتشر

البنك الزراعي المصري: 21 مليار جنيه إجمالي القروض للفلاحين بفائدة 5%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

تحذير .. نوع مسكن يسبب الإدمان منتشر بالصيدليات

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

فيديو

واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

رفع حالة الاستعداد القصوى.. ماذا سيحدث بحالة الطقس الساعات القادمة؟

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ