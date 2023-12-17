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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأسبوع المقبل.. اتحاد الكتاب يقيم ندوة عن دور المحاماة في الحياة الثقافية

صدى البلد

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ندوة تقيمها اللجنة الثقافية برئاسة منى ماهر، عن "دور المحاماة في الحياة الثقافية".

يأتى ذلك في الثامنة مساء الأحد الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣م، بقاعة الاجتماعات بالدور الأول بمقر النقابة العامة الكائن في ١١ حسن صبري الزمالك.

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دور المحاماة

 

وتسلط اللجنة الثقافية في ندوتها الضوء على دور المحاماة والمحامين في إثراء الحياة الثقافية.

ويتحدث فى الندوة الأستاذ عمرو محى، نقيب محامين شمال القاهرة والدكتور أحمد اللويزي - المحامي والدكتور محمد مؤمن، منسق لجنتي الشباب والتثقيفية بالنقابة العامة للمحامين، المدرس بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

يُذكر أن الندوة تأتى فى إطار فعاليات اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر الشهرية، برئاسة منى ماهر وعضوية كل من محمد عبدالعال وفتحي سليمان وشريف عارف وعصام الدين جاد.

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