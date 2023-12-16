عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بيت الشعر بالأقصر يستضيف عبد المنعم رمضان

صدى البلد

استضاف بيت الشعر بالأقصر ضمن برنامج "شاعر وتجربة"، الشاعر عبد المنعم رمضان، في حوار مفتوح حول تجربته الإبداعية، ومسيرته في الشعر، وقام بتقديم اللقاء الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر.

تنوع في عروض أفلام قصر السينما خلال ديسمبر 2023| اعرف مواعيدها

غدا.. انطلاق الملتقى الرابع عشر لفتيات المحافظات الحدودية بأسوان

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

مفاجأة ستغير الكثير من المفاهيم.. هل آمن الفراعنة بوجود الله؟

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

ثقافة الفيوم تناقش حقوق ذوي القدرات الخاصة في الدستور المصري

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

معرض جدة للكتاب 2023 ينطلق تحت شعار "مرافئ الثقافة"

الجمعة.. انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بـ السامر

مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية لعام 2023

علامات الشعر العربي

 

وقال الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، إن عبد المنعم رمضان أصبح علامة من علامات الشعر العربي، وأحد أبرز الأصوات في جيل السبعينيات، وهو من الذين أسسوا نمطًا جماليًا خاصًا عبر قصيدته، وبطبيعة الحال واحد من الذين يمثلون علامة جمالية فارقة في المشهد الشعري العربي.

وفي نفس السياق، أشار الشاعر عبد المنعم رمضان إلى أن حضوره إلى الأقصر أعاد له سيرة الأصدقاء والأصحاب والذين ينتمون إلى الأقصر منهم الروائي بهاء طاهر، والقاص يحيى الطاهر عبدالله، فهو لا يصادق أحدًا لأنه صديق ظله فقط،على عكس بهاء طاهر الذي كان منظمًا، والذي سافرت معه أكثر من مرة، وكانت صحبته ممتعة.

وأضاف رمضان أن هناك وجه من وجوه الأقصر الذي لم يعرفه شخصيًا، ولا يظن أنه سيعرفه شخصيًا هو شيخ الأزهر، والذي يكن كل الاحترام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

لاعيبه رجالة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

تنوع في عروض أفلام قصر السينما خلال ديسمبر 2023| اعرف مواعيدها

غدا.. انطلاق الملتقى الرابع عشر لفتيات المحافظات الحدودية بأسوان

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

مفاجأة ستغير الكثير من المفاهيم.. هل آمن الفراعنة بوجود الله؟

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

ثقافة الفيوم تناقش حقوق ذوي القدرات الخاصة في الدستور المصري

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

معرض جدة للكتاب 2023 ينطلق تحت شعار "مرافئ الثقافة"

ترشيحاتنا

برج القوس وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| انت محظوظ

بركات: الأهلي باستطاعته التتويج بذهبية كأس العالم للأندية

إعلامي شهير يسخر من هزيمة الاتحاد السعودي: ‏‏قولتلك يابنزيما وحجازي وماسمعتوش الكلام

اللقطات الأولى| حادث تصادم يتسبب في تكدس مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين

تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري.. ما السبب؟

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

فيديو

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ