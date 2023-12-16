بيت الشعر بالأقصر يستضيف عبد المنعم رمضان

استضاف بيت الشعر بالأقصر ضمن برنامج "شاعر وتجربة"، الشاعر عبد المنعم رمضان، في حوار مفتوح حول تجربته الإبداعية، ومسيرته في الشعر، وقام بتقديم اللقاء الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر.

علامات الشعر العربي

وقال الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، إن عبد المنعم رمضان أصبح علامة من علامات الشعر العربي، وأحد أبرز الأصوات في جيل السبعينيات، وهو من الذين أسسوا نمطًا جماليًا خاصًا عبر قصيدته، وبطبيعة الحال واحد من الذين يمثلون علامة جمالية فارقة في المشهد الشعري العربي.

وفي نفس السياق، أشار الشاعر عبد المنعم رمضان إلى أن حضوره إلى الأقصر أعاد له سيرة الأصدقاء والأصحاب والذين ينتمون إلى الأقصر منهم الروائي بهاء طاهر، والقاص يحيى الطاهر عبدالله، فهو لا يصادق أحدًا لأنه صديق ظله فقط،على عكس بهاء طاهر الذي كان منظمًا، والذي سافرت معه أكثر من مرة، وكانت صحبته ممتعة.

وأضاف رمضان أن هناك وجه من وجوه الأقصر الذي لم يعرفه شخصيًا، ولا يظن أنه سيعرفه شخصيًا هو شيخ الأزهر، والذي يكن كل الاحترام.