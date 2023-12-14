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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مفاجأة ستغير الكثير من المفاهيم.. هل آمن الفراعنة بوجود الله؟

صدى البلد

يعتقد أن الفراعنة المصريين القدماء كانوا يؤمنون بوجود الآلهة ويعبدونها. إذ كان الدين جزءًا مهمًا من الحضارة المصرية القديمة، وكانت العبادة والتقديس مترابطين بالحياة اليومية والسلطة السياسية للفراعنة.

 

كائنات خارقة

 

ووفقًا لما جاء في موقع ART NEWS فقد كانت الآلهة في الديانة المصرية القديمة تمثل مجموعة واسعة من الكائنات الخارقة والقوى الطبيعية. وكان لكل آلهة دورها ووظيفتها الخاصة في الكون، وكانت تعتبر مسؤولة عن الأمور المختلفة مثل الشمس والنيل والحرب والحب والحكم.

 

ومع ذلك، كان هناك أيضًا الاعتقاد بوجود إله واحد علوي يسيطر على الكون ويحكم جميع الآلهة. يعتبر هذا الإله الرئيسي بأسماء مختلفة مثل "رع" أو "آمون" أو "أتون" على مر العصور.

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تطور مفهوم الدين المصري

 

تطورت مفاهيم الدين المصري مع مرور الوقت، وتأثرت بالأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية. في بعض الفترات، قد تم تعزيز دور بعض الآلهة على حساب الآلهة الأخرى، وفي بعض الأحيان تم دمج الآلهة معًا لتشكيل آلهة جديدة.

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اعتقادات شخصية

 

 يُذكر أن بعض الفراعنة عبدوا آلهة مختلفة بناءً على اعتقاداتهم الشخصية والسياسية. على سبيل المثال، في عصر الفرعون "أخناتون"، تم تنصيب إله واحد واحد فقط "أتون" كمركز للعبادة، وتم نقل العاصمة إلى مدينة أخناتون.

على الرغم من هذه التفاوتات والتغيرات في الديانة المصرية القديمة، إلا أنه يمكن القول بأن الفراعنة كانوا يؤمنون بوجود الآلهة وكان للدين دور هام في حياتهم وثقافتهم ونظامهم السياسي.

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