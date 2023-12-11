مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية لعام 2023

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات للعام الثامن؛ مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية لعام 2023م تحت عنوان "نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي ودورها في التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"، وذلك الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس 14 ديسمبر، بقاعة محاضرات مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي



يتناول المؤتمر نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها وأدواتها ومجالاتها المتعددة، وذلك من خلال حلقة نقاش يتحدث فيها عدد من الخبراء والمتخصصين الأكاديميين في مجال نظم المعلومات الجغرافية في مصر حول كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في المجال الجغرافي، بالإضافة إلى عروض تقديمية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية.

رؤية مصر ٢٠٣٠



جدير بالذكر أنه سيتم تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل على كافة الأصعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكمل وجه. كما يصاحب المؤتمر معرضًا للخرائط التي استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب والخرائط والأطالس ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية.