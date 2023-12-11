عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية لعام 2023

صدى البلد

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات للعام الثامن؛ مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية لعام 2023م تحت عنوان "نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي ودورها في التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"، وذلك الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس 14 ديسمبر، بقاعة محاضرات مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

 


يتناول المؤتمر نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها وأدواتها ومجالاتها المتعددة، وذلك من خلال حلقة نقاش يتحدث فيها عدد من الخبراء والمتخصصين الأكاديميين في مجال نظم المعلومات الجغرافية في مصر حول كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في المجال الجغرافي، بالإضافة إلى عروض تقديمية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية. 

أثار شانغشان الصينية بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

ثقافة الفيوم .. احتفالات باليوم العالمي للغة العربية وذوي القدرات الخاصة

لعبة هايك.. قصة أطفال للكاتب محمد مندور في معرض القاهرة الدولي للكتاب|صور

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

في أول لقاءاته.. صالون جامعة المنصورة الثقافى يناقش رواية«مصير خبيئة حارسة المعبد»

لقاءات توعوية ومعرض للكتاب بمبادرة «أنت الحياة» بثقافة السويس

خلال لقاء تثقيفي بمدرسة إعدادية.. تعرف على مخاطر الألعاب الإلكترونية

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

ابدأ حلمك ومهرجان شرم الشيخ الشبابي.. ضمن العدد الإلكتروني الجديد لجريدة مسرحنا

قصور الثقافة تواصل أنشطتها المكثفة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بجنوب سيناء

رؤية مصر ٢٠٣٠


جدير بالذكر أنه سيتم تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل على كافة الأصعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكمل وجه. كما يصاحب المؤتمر معرضًا للخرائط التي استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب والخرائط والأطالس ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

موضوعات متعلقة

أثار شانغشان الصينية بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

ثقافة الفيوم .. احتفالات باليوم العالمي للغة العربية وذوي القدرات الخاصة

لعبة هايك.. قصة أطفال للكاتب محمد مندور في معرض القاهرة الدولي للكتاب|صور

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

في أول لقاءاته.. صالون جامعة المنصورة الثقافى يناقش رواية«مصير خبيئة حارسة المعبد»

لقاءات توعوية ومعرض للكتاب بمبادرة «أنت الحياة» بثقافة السويس

خلال لقاء تثقيفي بمدرسة إعدادية.. تعرف على مخاطر الألعاب الإلكترونية

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

ترشيحاتنا

قبل انتهاء اليوم الثاني.. استمرار توافد المواطنين على لجان المعادي| صور

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

هيئة مكتب حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

التنسيقية: المشاركة الشعبية غير المسبوقة بالانتخابات تؤكد اختيار بناء الجمهورية الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ