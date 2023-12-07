عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لقاءات توعوية ومعرض للكتاب بمبادرة «أنت الحياة» بثقافة السويس

صدى البلد

استقبل مركز شباب قرية عامر، عدة فعاليات  بمبادرة "أنت الحياة" التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة السويس بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، استمرارا لبرنامج الفعاليات المكثف للهيئة بالمبادرة بعدة محافظات والمقام برعاية وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بلقاء توعوي بعنوان "التنمر الإلكتروني"، بحضور طالبات معهد فتيات الجناين، تحدثت خلاله زينب علي - باحث ماجستير صحة نفسية وتربية خاصة، عن أنماط العنف ضد النساء ومنها العنف الإلكتروني بأشكاله بدءا من الإساءة اللفظية، موضحة الأثر السلبي لذلك على المرأة، والذي قد يتسبب لها في حدوث أعباء ومضاعفات نفسية تدفعها لاعتزال المجتمع.

 

العنف الإلكتروني

 

واختتمت حديثها مقدمة مجموعة من النصائح حول كيفية مواجهة العنف الإلكتروني، وأهم الاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار تلك الظاهرة.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، تفقد الطالبات معرض الكتب الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يضم أحدث الإصدارات والكتب بأسعار مخفضة للجمهور.
تلى ذلك فقرة رسم على الوجه، وورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب سلمى جمال.

واختتم اليوم بعرض فني لفريق كورال السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، تغنى خلاله بباقة متميزة من الأغاني الوطنية منها نصره قوية وفرحة، زي ما هي حبها، فيها حاجة حلوة، حلوة بلادي السمرة، طوبة فوق طوبة، مصر يا أول نور في الدنيا، بحبك يا مصر، أحلى بلد بلدي، وبرمي السلام، وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

خلال لقاء تثقيفي بمدرسة إعدادية.. تعرف على مخاطر الألعاب الإلكترونية

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

ابدأ حلمك ومهرجان شرم الشيخ الشبابي.. ضمن العدد الإلكتروني الجديد لجريدة مسرحنا

قصور الثقافة تواصل أنشطتها المكثفة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بجنوب سيناء

قصور الثقافة تطلق فعاليات المكتبة المتنقلة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية

عفت بركات لـ«صدى البلد»:يعقوب الشاروني من أهم أربعة مؤلفين للطفل على مستوى العالم

إطلاق منحة وجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية الـ 14.. تفاصيل

"أهل مصر".. انطلاق ورش ملتقى شباب المحافظات الحدودية الـ13 بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية|وزير الدفاع الأمريكي يهدد أعضاء الكونجرس: سنرسل أعمامكم وأبنائكم لمحاربة روسيا

الأهلي أقوى.. تعليق ناري لخالد الغندور بعد فوز ضمك على الاتحاد

ضياء رشوان: مصر تتطور نحو الديمقراطية رغم التحديات الراهنة

لو مستعجل.. أسرع خطوات استخراج جواز سفر فوري وبدل فاقد

بشرى سارة.. انخفاض أسعار البطاطس خلال أيام| كم يصل ثمن الكيلو؟

حملة السيسي: الموقف المصري يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا نجمة الأفتر بارتي في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

80 صورة من عزاء ناهد فريد شوقي

أسبوع من غير خناق.. سالي عبد السلام تثير الجدل رفقة زوجها

ماذا يحدث لك لو استخدمت الموبايل ساعتين يوميا؟

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ