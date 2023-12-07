خلال لقاء تثقيفي بمدرسة إعدادية.. تعرف على مخاطر الألعاب الإلكترونية

شهدت مدرسة معًا الإعدادية المشتركة بمنطقة معًا بمحافظة القاهرة لقاء تثقيفيا بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية" أوضحت خلاله جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان البديل، أنه من ضمن برنامج بناء الإنسان تدريبه على استغلال التكنولوجيا بشكل آمن يفيده ويؤثر على دراسته وتحصيله الدراسي وسلوكه بشكل إيجابي، وعدم الانصياع وراء التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية وإهدار الوقت والتعرض للإصابة بإدمان الإنترنت.

إدمان الإنترنت

وأضافت: أعراض إدمان الإنترنت وأسبابه، وكيفية التغلب عليه، كما أشارت إلى الطرق التى يجب اتباعها للحفاظ على الأطفال من مخاطر أمراض العصر التى تؤثر على درجة أبصارهم وقدرات التركيز والانتباه، والتحصيل الدراسي، والسلوكيات العدوانية، كما أكدت أن ما نسعى لتحقيقه من تلك اللقاءات هى بناء الإنسان وتوعية النشء لبناء وصناعة المستقبل لأبناء الغد.

ورشة فنية

كما شهد جهاز مدينة معًا ورشة فنية لتمكين الفتيات والشباب كمشروع يصلح كمصدر دخل الأسرة وذلك بحضور المهندس إيهاب محمد رئيس الجهاز.

بالتوازي أقيمت عدة ورش فنية بروضة السيدة زينب نفذها فنانو قصر 25 يناير لثقافة الطفل، نفذت خلالها ورشة "طباعة استنسيل" نفذتها ناريمان نبيل، وورشة فنية لعمل مجسمات بورق الكانسون أدارتها وفاء أبو الفضل، بالإضافة لورشة عمل مجسم لرجل الثلج بورق الفوم نفذتها فاطمة شعبان.

الفعاليات نظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن المشرف العام على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي في سياق برامج مكثفة تقدمها قصور الثقافة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات في ضوء برامج عمل وزارة الثقافة لبناء الإنسان والعدالة الثقافية.