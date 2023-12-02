قصور الثقافة تواصل أنشطتها المكثفة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بجنوب سيناء

شهدت قرية الجبيل بمدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، ثاني فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في مبادرة "أنت الحياة"، والتي تنظمها ضمن برامج العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية والفنية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

بدأ اليوم بمحاضرة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في المشاركة فى الانتخابات" تحدثت خلالها د. نهى الحسيني - مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة ومقرر المجلس القومي للمرأة، عن حقوق المرأة السياسية ومنها الحق فى الانتخاب، موضحة أنه شكل من أشكال الممارسة السياسية يُسمح من خلاله لجميع أفراد المجتمع المشاركة في صنع السياسة العامة للدولة وصنع القرارات.

وأكدت خلال حديثها ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، شأنها شأن الرجل، الأمر الذي يسهم في تمكينها، وبناء مجتمع قائم على الديمقراطية.

كما تضمنت الفعاليات المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، فقرة رسم على الوجه للأطفال تنفيذ الفنانة هدير حسن، تلاها استكمال ورشة الرسوم المتحركة، والتي قامت خلالها الفنانة وفاء فتحي، بتدريب المشتركين على كيفية ابتكار مشهد باستخدام تقنية الخداع البصري.

مشروعات تنموية

واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس حول المشروعات التنموية بجنوب سيناء، إعداد وتنفيذ الفنانة انتصار إبراهيم، بحضور د. جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب ورئيس مؤسسة "حياة كريمة"، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى غدا السبت ٢ ديسمبر بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج.