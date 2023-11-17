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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

دور الآباء في تعزيز مكانة أطفالهم ضمن سلسلة محاضرات توعوية بثقافة بورسعيد

صدى البلد

قدم فرع ثقافة بورسعيد، عددا من الفعاليات المتنوعة ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث عقدت مكتبة 6 أكتوبر العامة ببورسعيد، محاضرة بعنوان "دور الٱباء والأمهات في تعزيز مكانة أطفالهم والدفاع عنهم" بديوان عام حي المناخ، شاركت بها د. عزة الشاعر دكتوراه في الصحة النفسية والارشاد الأسري.

أكدت "الشاعر" على دور الأمهات في بناء المجتمع، مؤكدة أنه يجب على الأم أن تعطي أولادها مساحة من الثقة بالنفس ليستطيعوا أخذ القرارات، ونوهت لضرورة تعلم كيفية التعامل الصحيح مع الأبناء.

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تساؤلات

 

وطرحت عدة تساؤلات منها كيف نبني عائلة فاعلة غير مضطربة؟ موضحة أن ذلك يأتي عن طريق أن تؤمن الأم لأفرادها بيئة صحية للحياة والنضج فلا تتحيز لأحد على حساب الآخر، وتدعم أفرادها وتكون سندا لهم، وتؤهلهم للتعامل مع معطيات الحياة.

واختتمت اللقاء بالتأكيد على ضرورة توفير الاستقرار لجعل الأبناء أقوى في مواجهة صعوبات الحياة مما يمنحهم الثقة بالنفس، ليصبحوا أكثر مسئولية عن تصرفاتهم.

قدمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي.

وفي السياق واصلت مكتبة طفل القوات المسلحة ببورسعيد، تقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية والارشاد النفسي للطفل، حيث عقدت محاضرة بعنوان "تقبل اختلافى وكن صديقي" تحدثت بها شيماء حزة، لايف كوتش أخصائي الارشاد النفسي وتعديل السلوك، بحضور طلاب بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية. وتحدثت "حزة" في المحاضرة عن عدة نقاط منها معنى الاختلاف، الحكمة منه، وشارك الطلبة والطالبات في بعض التمارين الذهنية لتطوير الذات وتقبل الآخرين.

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