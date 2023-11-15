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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لغز حير العالم| هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

صدى البلد

تنتشر في بعض الأوساط الأسطورة القائلة بأن الفراعنة عاشوا لمئات السنين، وأنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة وطول عمر. لكن هل هناك أي سند تاريخي لهذه الأسطورة؟

 

استثناءات

 

وفقا للأدلة الأثرية بأن متوسط العمر المتوقع للفراعنة كان حوالي 35 عامًا. كان هناك بعض الفراعنة الذين عاشوا لفترة أطول، مثل رمسيس الثاني الذي عاش حوالي 90 عامًا، لكن هؤلاء كانوا استثناءات.

هناك عدة أسباب تجعل الفراعنة لم يعيشوا لفترة أطول. أولاً، كانت الظروف الصحية في مصر القديمة غير مواتية للعيش طويلاً. كانت الأمراض الشائعة، مثل الملاريا والطاعون، قاتلة، وكانت الرعاية الطبية محدودة. ثانيًا، كانت الحياة في مصر القديمة صعبة، والعمل شاقًا، وكان النظام الغذائي غير متوازن، وهناك خطر من الكوارث الطبيعية.

 

أساطير

 

هناك بعض الأساطير التي تتحدث عن الفراعنة الذين عاشوا لمئات السنين. لكن هذه الأساطير لا تستند إلى أي دليل تاريخي. على سبيل المثال، هناك أسطورة تقول إن الملكة نفرتيتي عاشت لأكثر من 100 عام، لكن لا يوجد أي دليل أثري يدعم هذه الادعاءات.

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ظروف صحية

 

كانت الظروف الصحية في مصر القديمة غير مواتية للعيش طويلاً. كانت الأمراض الشائعة، مثل الملاريا والطاعون، قاتلة، وكانت الرعاية الطبية محدودة.

كانت الملاريا مرضًا شائعًا في مصر القديمة. حيث تنتقل عن طريق البعوض، وكانت قاتلة في كثير من الأحيان. أيضا الطاعون كان مرضًا آخر شائعًا، وكان ينتقل عن طريق القوارض. كان قاتلًا في كثير من الأحيان.

أما الرعاية الطبية في مصر القديمة فكانت محدودة. وكان هناك بعض الأطباء، لكن معرفتهم الطبية محدودة. لم يكونوا قادرين على علاج العديد من الأمراض الشائعة، مثل الملاريا والطاعون.

 

حياة صعبة

 

كانت الحياة في مصر القديمة صعبة، والعمل شاقًا، والنظام الغذائي غير متوازن، وكان هناك خطر من الكوارث الطبيعية.

كان على العمال بناء المعابد والأهرامات، وكانوا يعملون لساعات طويلة في ظروف صعبة. كان النظام الغذائي في مصر القديمة أيضًا غير متوازن. فهو يعتمد بشكل كبير على القمح والخضروات، ومنخفض البروتينات والفيتامينات.

كان هناك أيضًا خطر من الكوارث الطبيعية في مصر القديمة. كانت الفيضانات والزلازل شائعة، ويمكن أن تؤدي إلى الموت أو الإصابة.

الفراعنة عمر الفراعنة الحضارة الفرعونية متوسط أعمار الفراعنة حياة الفراعنة

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