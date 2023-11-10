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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. عروض مسرحية وسينمائية وأنشطة متنوعة بالمدارس

صدى البلد

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من السبت 11 نوڤمبر وحتى الخميس المقبل 16 نوڤمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات تقديم عودة عرض المغامرة ليضيء مسرح السامر من جديد وذلك يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءً حتى يوم ١٦ نوفمبر (عدا الثلاثاء).

كما يشهد هذا الأسبوع عرض مجموعة من أفلام السينما العالمية مجانا للجمهور، ضمن نشاط قصر السينما بجاردن سيتي، يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين.

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عدالة ثقافية

 

وتنفيذا لخطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة للوصول بخدماتها للمحافظات الحدودية والنائية، تشهد محافظة الوادي الجديد وتحديدا مركز الخارجة، فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" بدءا من الثلاثاء المقبل، كما تستمر أنشطة الأسبوع المُقام لشباب حلايب، الشلاتين وأبو رماد بقصر ثقافة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر حتى منتصف الشهر الجاري.

وتواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تقديم الأنشطة المُعدة للأطفال بمناسبة عيد الطفولة والتي تتنوع ما بين الورش الفنية، اللقاءات التوعوية، ومسابقات اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، وذلك بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة، وعدد من المدارس بالمحافظات وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش الفنية منها ورش تعليم أساسيات البورتريه، الفن الشعبي، المنظور الهندسي، التلوين بالأكواريل، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية، تعليم أساسيات الديكور، فن الأركيت، كتابة القصة، ومبادئ الموسيقى.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها الإرهاب الفكري، الإدمان الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي، التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، تمكين المرأة، بالإضافة إلى عدة لقاءات صحية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري.

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