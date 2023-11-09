عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصاصات مسافر يحط الرحال في معرض الشارقة للكتاب

صدى البلد

احتضن معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ42، حفل توقيع كتاب "قصاصات مسافر" للكاتب الإماراتي علي يوسف السعد.

"قصاصات مسافر" ينتمي إلى أدب الرحلات حيث يبحر علي يوسف السعد، بالقارئ بين دفتي كتابه، ليروي عن رحلاته وأسفاره، ويجيب عن سؤال يطرحه عليه الكثيرون: لماذا هذا التعلق بالسفر؟ لماذا تنفق هذه المبالغ الطائلة؟.

ويقول المؤلف: يسألني الكثيرون، لماذا هذا التعلق بالسفر؟ لماذا تنفق هذه المبالغ الطائلة - فقط - لزيارة مدن وقرى والتعرف إلى عادات وتقاليد؟ لماذا تعانى وتركب الطائرات والقطارات والسفن وتقطع القفار؟ ما الذي يضيفه لك السفر؟.

فقلت لهم متعجبا: الإجابة على هذا السؤال موجودة في متن السؤال. فهل ترون ما أرى ،،، هل ترون كم المتعة المستخدمة في كلمات السؤال؟ مدن، عادات، تقاليد، قرى، طائرات، قطارات، سفن؟.
وفي قصاصة أخرى كتب علي يوسف السعد: طوكيو، قلب اليابان النابض بالحياة، تجذب المسافرين بمزيجها الآسر من التقاليد والحداثة، هذه المدينة الصاخبة لديها شيء لكل نوع من المسافرين، من عشاق التاريخ إلى محبي التكنولوجيا؛ لذا إذا كنت تخطط لرحلة إلى هذه المدينة الرائعة، فاربط حزام الأمان لمغامرة شائقة عبر أحيائها المتنوعة ونسيجها الثقافي الغني.

من أول الأشياء التي تدهشك في طوكيو، الانصهار السلس بين الحاضر والماضي، ابدأ رحلتك في أساكوسا، حيث يقف معبد "سينسو-جي" الشاهق كشهادة على تاريخ المدينة الغني، وأثناء تجولك في شارع ناكاميس، ستعود للماضي وستجد نفسك محاطاً بالمتاجر التقليدية وأكشاك الطعام في الشوارع.

المقتطفات المكثفة السابقة، تلخص فلسفة ورؤية الكاتب، التي دفعته لطرح كتابه، الذي يحوي الكثير من توثيق الرحلات، ويصف ما رآه وعايشه المؤلف في سفرياته، التي وثقها في مؤلفه الصادر عن دار إبهار الإمارات للنشر والتوزيع والترجمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يحتاج الدعاء .. الخطيب يتابع تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

موضوعات متعلقة

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

ورش رسم وعروض فنية في انطلاق قافلة ثقافة كفر الشيخ بقرية الزعفران

مجلس الآثاريين العرب يعلن إحصائية بالمواقع الأثرية المتضررة بالعدوان الإسرائيلى|تفاصيل

في ذكراه.. 7 معلومات مجهولة عن وعد بلفور

بعد 500 عام من وفاتها.. الكشف عن تفاصيل موت فتاة الـ«إنكا»

ملك المغرب يوافق على تمديد استضافة معرض السيرة النبوية بالإيسيسكو لمدة عام

بحضور الجخ وهاني شنودة والتهامي|تفاصيل الوقفة التضامنية لدعم القضية الفلسطينية بساقية الصاوي

في ذكرى وعد بلفور| خبير آثار لـ«صدى البلد»: اليهود دخلوا فلسطين بعهود مزيفة

ترشيحاتنا

هل يحق لمرشح الرئاسة التظلم من قرار استبعاده من الانتخابات.. القانون يجيب

بيان أمريكي عاجل بشأن سكان شمال غزة النازحين من منازلهم

يحتاج الدعاء .. الخطيب يتابع تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على التصريحات الأمريكية حول الهدنة

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

رئيس الوزراء: الدولة عازمة لاستكمال خطط الإصلاح والتنمية للقضاء على ظاهرة تغير المناخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ