في صالون جمال الدين الثقافي|خبيئة المعبد: رواية تعيد كتابة تاريخ مصر

عقد صالون جمال الدين الثقافي لقاءه رقم 63 الذي كرس لمناقشة رواية "مصير خبيئة حارسة المعبد" التي صدرت مؤخرا عن دار بتانة من تأليف الدكتور أحمد جمال الدين.

وشهد اللقاء حضور ومشاركة عدد من الكتاب والمفكرين والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة من الوزراء السابقين وأساتذة الجامعات والمستشارين والأطباء وغيرهم، ومن بينهم الناقد الدكتور حسين حمودة، والدكتور حسين محمود، والدكتور شوكت المصري والأساتذة أسامه عرابي ومحمد السيد صالح ومحمد الكفراوي. وذلك بمكتبة مصر الجديدة.

مغامرات



تبدأ أحداث الرواية من خلال تلميذ يعيش في إحدى قرى الدقهلية، كان والده أستاذا للغة الإنجليزية واستشهد فى حرب ١٩٧٣، وجده حارسًا للآثار، يحاول أن يتشجع ويتحين الفرصة لزيارة السراديب الواقعة في إحدى الحارات غير المطروقة في القرية، أملًا فى أن يرى العفاريت، التى يحدثه إبراهيم زكريا زميله فى المدرسة ويحدث غيره عنها، وأنه كثيرا ما رآها وتحدث إليها وتحدثت إليه.



يندفع التلميذ في مغامرته، حتى يسقط في فراغ ويفقد الوعى داخل أحد السراديب، ثم يصحو وقد وجد نفسه بين يدى العفريتة الطيبة ساتا، أو فلنقل الملاك التى تحفظ سرًا مصريًا عظيمًا عبر العصور، أملا فى أن تسلم خبيئة أودعها لديها الفرعون أحمس الثاني أو أمازيس قبيل الغزو الفارسي، مشترطا عليها تسليمها يومًا ما، وفى أمان تام، لواحد من أبناء مصر المخلصين، وفقط حينما تستعيد البلاد استقلالها الكامل. تتوسم ساتا فى الصبى، الذى سينشق عن شخصيته الأصلية، ويحمل اسم خوتو، أن يكون هو البطل المأمول.



وحتى تجهزه للمهمة، تنطلق به عبر آلة الزمن إلى فترات مختلفة من مصر القديمة في عصر الدولة المتأخرة، ليعرف تاريخ بلده بانتصاراته وانكساراته، ويعيش مغامرات متعددة ويتدرب بجدية حتى يكون جديرا بحمل الخبيئة "السر".



معلومات تاريخية

ولتسير مهمة قارئ الرواية التي تمتد لتغطي نحو مائتي عام من التاريخ الوطني وتنبني على ثلاثة مستويات تمزج خلالها الخرافي بالتاريخي بالواقع المعاصر، ذيلت بعدة جداول تتضمن معلومات تاريخية متصلة بما تضمنته من حقائق تاريخية.

صالون جمال الدين الثقافي يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام ويناقش جميع الموضوعات الأدبية والاجتماعية والثقافية والوطنية وكذلك الإصدارات الجديدة في جميع المجالات.