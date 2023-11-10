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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد تعرضه لمحاولة قتل..

الخير لا يفوز دائمًا .. سلمان رشدي يتحدث عن السلام والحرية وما كلفته|تفاصيل

سلمان رشدي بعد محاولة
سلمان رشدي بعد محاولة طعنه

خلال مقابلة مع صحيفة الجارديان، تحدث الكاتب سلمان رشدي عن معتقداته حول السلام والحرية. قال رشدي إن السلام والحرية هما قيمان أساسيان للبشرية، لكنه حذر من أنهما ليسا دائمًا سهلين المنال.

وأضاف سلمان رشدي إن السلام يمكن أن يخلق رد فعل متساوٍ ومضادًا من قبل قوى عدم الحرية. على سبيل المثال، أدى نشر روايته الرابعة، "آيات شيطانية"، إلى فتوى من آية الله الخميني، قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، تدعو إلى قتله.

واعتبر رشدي أن الغضب الذي عبر عنه الناس بعد الهجوم عليه كان ناجمًا عن الرعب من أن قيمة المجتمع الحر الأساسية قد تعرضت للاعتداء بوحشية وجهل.

تحدث سلمان رشدي أيضًا عن الحرية والمسؤولية قائلًا: إن الحرية هي حق أساسي لكل إنسان، لكنها تأتي أيضًا مع المسؤولية.

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فتوى قتل سلمان رشدي

 

وقال رشدي: "تعلمت، مع روايتي آيات شيطانية أن الحرية يمكن أن تخلق رد فعل متساوٍ ومضادًا من قبل قوى عدم الحرية."

وأضاف: هذه الرواية أدت إلى فتوى من آية الله الخميني، قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، تدعو إلى قتلي.

 

المستقبل كما يراه سلمان رشدي

على الرغم من التحديات التي تواجه السلام والحرية، إلا أن رشدي لا يزال متفائلًا بالمستقبل.

قال رشدي: "أعتقد أن البشرية لديها القدرة على تحقيق السلام والحرية، لكن الأمر سيستغرق وقتًا وجهدًا."

وأضاف أن علينا أن نستمر في القتال من أجل هذه القيم الأساسية.

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