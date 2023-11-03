بحضور الجخ وهاني شنودة والتهامي|تفاصيل الوقفة التضامنية لدعم القضية الفلسطينية بساقية الصاوي

شهدت ساقية الصاوي في القاهرة وقفة تضامنية فنية مؤثرة لدعم القضية الفلسطينية، حضرها عدد من الشخصيات الفنية المعروفة. تهدف هذه الفعالية لتأكيد إيمان الجميع بعدالة القضية الفلسطينية وجمع التبرعات والمساعدات لأهلنا في غزة من خلال إحدى الجمعيات الخيرية المشاركة.

حضور مميز



تميزت الوقفة بحضور عدد من الشخصيات الفنية المعروفة، حيث شارك فيها المنشد محمود ياسين التهامي، والشاعر هشام الجخ، والملحن هاني شنودة، إلى جانب فريق هارموني. تجمع هؤلاء الفنانون الموهوبون للتعبير عن تضامنهم ودعمهم الكامل للقضية الفلسطينية.



ألقى المنشد محمود ياسين التهامي كلمة مؤثرة أكد فيها أهمية التضامن والدعم لفلسطين. قال: "ربنا يرزقنا الأمن والأمان ويبارك في نعمه الله علينا. نحن ممتنون لله على ستره وحفظه لمصر وجيشها وأمنها. نحن نثق بأن كل شيء يحدث هو من فضل الله، ونحن نطمح للأفضل بفضل بركة الصالحين. الحمد لله على نعمه ونسأل الله أن ينصر الحق ويحفظ إخوتنا في فلسطين".

دعم فلسطين

من جانبه عبر الملحن هاني شنودة عن عن استياءه وحزنه تجاه الأحداث الجارية في فلسطين. وقال: "أحيانًا، الشخص لا يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن مشاعره. ولكن من الأفضل أن لا يقول شيئًا إذا كانت الكلمات غير كافية. أشعر بامتنان عميق لكل من يستخدم صوته وموهبته من أجل دعم وطننا العربي الكبير وفلسطين".

الشاعر هشام الجخ من جانبه، أعرب الشاعر هشام الجخ عن فخره وسعادته بالمشاركة في وقفة التضامن. قال: "أنا فخور وسعيد لأنني واقف هنا أمامكم. أشكركم على حضوركم لندعم إخوتنا في غزة. قد كتبت العشرات من القصائد عن قضية فلسطين، ولكننا اليوم لسنا هنا لنقرأ شعرًا، بل لنجمع التبرعات لأهلنا في غزة".

وأضاف الجخ قائلاً: "فلسطين قضية تاريخية وملهمة لكل الشعراء، وأنا واحد منهم. لكننا هنا اليوم لندعم ونساهم في توفير المساعدة لأهلنا في غزة. فلنتحد جميعًا من أجلهم".

أما أعضاء فريق هارموني فقد عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وتمنياتهم بالنصر. وقالوا: "من دمشق نقول من القاهرة هنا فلسطين. في أيامنا الأقل حزنًا والأكثر انتصارًا، نثق بأن الله سيحقق النصر لأهلنا في فلسطين. نحن نعول على رحمة الله ونأمل بأن يحققوا الحرية والعدالة التي يستحقونها".



الجدير بالذكر أن وقفة التضامن الفنية في ساقية الصاوي شهدت حضورًا مميزًا لعدد من الفنانين المعروفين. جميع الحاضرين أعربوا عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية وتضامنهم مع أهلنا في غزة. تأتي هذه الفعالية كفرصة للتبرعات والمساعدات لتخفيف المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون. وفي ختام الفعالية، أعرب الجميع عن تفاؤلهم وثقتهم بأن الحق سينتصر وأن النصر المبين سيحقق لأهلنا في فلسطين.