ورش رسم وعروض فنية في انطلاق قافلة ثقافة كفر الشيخ بقرية الزعفران

استقبلت مدرسة الزعفران الثانوية الصناعية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أول أيام القافلة الثقافية التي تنظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عقد محاضرة بعنوان "الزواج المبكر وآثاره على الأسرة والمجتمع" تناول بها محمد أبو العينين، الآثار السلبية الكبيرة التي تنتج عن الزواج المبكر سواء على صحة المرأة وعلى صحة الطفل، وأيضا الآثار الاجتماعية التي تنتج عن زواج القاصرات والتكلفة الاقتصادية الكبيرة التى تتحملها الدولة.

فقرة شعرية

وأقيمت فقرة شعرية تم خلالها الاستماع الى مجموعة من القصائد الشعرية للشاعرة لمياء السيد محمد وقصيدة "فى حب الوطن"، بجانب مجموعة من المواهب فى الشعر والإلقاء والغناء، تلا ذلك ورشة رسم وفن تشكيلي، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية التى أمتعت الحاضرين بمجموعة من الأغاني الوطنية والدينية.

فعاليات القافلة تنظم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، من خلال فرع ثقافة كفر الشيخ وبيت ثقافة الزعفران، وتأتي في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، وضمن برنامج متنوع للقوافل تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الفترة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.