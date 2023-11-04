في ذكراه.. 7 معلومات مجهولة عن وعد بلفور

مر منذ أيام قليلة الذكرى الـ111 على وعد بلفور، الذي صدر في 2 نوفمبر 1917، إذ تُعد هذه الوثيقة من أهم الأحداث في تاريخ فلسطين والشرق الأوسط. ورغم شهرتها الواسعة، إلا أن هناك العديد من المعلومات المجهولة عنها، والتي نستعرضها في هذا التقرير.

1. لم يكن وعد بلفور خطابًا

كثير من الناس يعتقدون أن وعد بلفور كان خطابًا ألقاه وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور، ولكن في الواقع، كان عبارة عن رسالة أرسلها بلفور إلى اللورد ليونيل روتشيلد، رئيس الوكالة اليهودية العالمية.

2. لم يكن وعد بلفور التزامًا قانونيًا

على الرغم من أن وعد بلفور كان تعهدًا من الحكومة البريطانية بدعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، إلا أنه لم يكن التزامًا قانونيًا. وأكدت الحكومة البريطانية لاحقًا أن الوعد لم يمنح اليهود أي حقوق قانونية في فلسطين.

3. لم يكن وعد بلفور موافقة على قيام دولة إسرائيل

لم يتضمن وعد بلفور أي إشارة إلى قيام دولة إسرائيل. وقد أوضحت الحكومة البريطانية لاحقًا أن الوعد كان يهدف إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ولكن ليس دولة مستقلة.

4. لم يكن وعد بلفور مدعومًا من قبل جميع أعضاء الحكومة البريطانية

كان هناك بعض المعارضة لوعد بلفور داخل الحكومة البريطانية. فقد عارض بعض الوزراء الوعد لأنهم كانوا يعتقدون أنه سيؤدي إلى اضطرابات في فلسطين.

5. لم يكن وعد بلفور مفاجئًا للعرب

كان العرب على دراية بأهداف الصهيونية في فلسطين قبل صدور وعد بلفور. وقد عارض العرب بشدة الوعد، واعتبروه تهديدًا لوجودهم في فلسطين.

6. لا يزال وعد بلفور مثيرًا للجدل

حتى يومنا هذا، لا يزال وعد بلفور مثيرًا للجدل. يعتقد الفلسطينيون أن الوعد كان غير عادل، وأنه ساهم في ظلمهم. بينما يعتقد اليهود أن الوعد كان ضروريًا لإنشاء دولة إسرائيل.

7. لا يزال هناك الكثير من الغموض حول وعد بلفور

على الرغم من مرور 111 عامًا على وعد بلفور، لا يزال هناك الكثير من الغموض حوله. فهناك العديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها، مثل: ما هي الدوافع الحقيقية وراء الوعد؟ وكيف تم إعداده؟ وما هي آثاره طويلة المدى؟