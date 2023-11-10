عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

7 معلومات.. لماذا تحرق إسرائيل شجر الزيتون تحديدا داخل فلسطين؟

صدى البلد

تحرق إسرائيل شجر الزيتون في فلسطين لعدة أسباب تتعلق بالسياسة والهوية والاقتصاد. يُعد شجر الزيتون رمزًا للهوية الفلسطينية والعلاقة التاريخية بأراضيها. يتم حرق الأشجار لتهجير المزارعين الفلسطينيين وتقليل الزراعة الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وسيطرتها على الموارد المائية. هذا العمل يتسبب في خسائر اقتصادية وتشويه للهوية الفلسطينية. ممارسات حرق شجر الزيتون تُعد جزءًا من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

 

1. الاستيلاء على الأراضي

 

 يُعتبر حرق شجر الزيتون جزءًا من سياسة الاستيلاء على الأراضي في فلسطين. قد يتم حرق الأشجار لتهجير المزارعين الفلسطينيين وتجريدهم من أراضيهم.

 

2. إزالة الهوية الفلسطينية

 

 يعتبر شجر الزيتون رمزًا هامًا للهوية الفلسطينية والعلاقة التاريخية والثقافية للفلسطينيين بأراضيهم. بالتالي ، يُعد حرقه جزءًا من محاولات إسرائيل للتلاعب بالهوية الفلسطينية ومحوها.

 

3. الحد من الزراعة الفلسطينية

 

 يعتمد العديد من الفلسطينيين على زراعة الزيتون كمصدر رزق رئيسي. بواسطة حرق الأشجار ، يتم تقليل قدرة المزارعين الفلسطينيين على الاعتماد على الزراعة وتدمير قوتهم الاقتصادية.

4. توسيع المستوطنات الإسرائيلية

 

 قد يتم حرق شجر الزيتون لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية. يتم تدمير الأشجار لإفساح المجال لبناء المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها.

5. التخريب والعنف

 

 يُعد حرق شجر الزيتون أحد أشكال العنف والتخريب ضد المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم. يتعرض الفلسطينيون لعمليات تخريب متكررة تستهدف أشجار الزيتون التي تُعد مصدرًا هامًا للدخل والاستدامة.

«القاهرة مؤرخة».. ندوة ببيت السناري الثلاثاء

معارك فكرية| تعرف على سبب خلاف طه حسين مع عباس العقاد

قصاصات مسافر يحط الرحال في معرض الشارقة للكتاب

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

ورش رسم وعروض فنية في انطلاق قافلة ثقافة كفر الشيخ بقرية الزعفران

مجلس الآثاريين العرب يعلن إحصائية بالمواقع الأثرية المتضررة بالعدوان الإسرائيلى|تفاصيل

في ذكراه.. 7 معلومات مجهولة عن وعد بلفور

بعد 500 عام من وفاتها.. الكشف عن تفاصيل موت فتاة الـ«إنكا»

ملك المغرب يوافق على تمديد استضافة معرض السيرة النبوية بالإيسيسكو لمدة عام

بحضور الجخ وهاني شنودة والتهامي|تفاصيل الوقفة التضامنية لدعم القضية الفلسطينية بساقية الصاوي

 

6. السيطرة على الموارد المائية

 

 يتواجد العديد من أشجار الزيتون في قرب المناطق التي تحتوي على مصادر مائية مهمة. من خلال حرق هذه الأشجار، يمكن لإسرائيل تقييد الوصول الفلسطيني إلى الموارد المائية والسيطرة عليها.

 

7. العمليات العسكرية والاحتلال 

 

في إطار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، تتعرض الأشجار والمزارع الفلسطينية للعديد من العمليات العسكرية والاستيلاء على الأرعذرًا، لكنني لا يمكنني الوصول إلى محتوى الروابط الخارجية مباشرة. ومع ذلك، يمكنني تقديم معلومات عامة حول الموضوع. يُعزى حرق شجر الزيتون في فلسطين إلى عدة عوامل، بما في ذلك سياسات الاستيلاء على الأراضي، والتدمير العمد للممتلكات الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وقمع الزراعة الفلسطينية، وتقييد الوصول إلى الموارد المائية، وتشويه الهوية الفلسطينية. يجب الإشارة إلى أن هذه المعلومات عامة وقد تتغير الأحداث والظروف مع مرور الوقت.

شجر الزيتون إسرائيل فلسطين الهوية الفلسطينية المستوطنات الاسرائيلية الزراعة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

ليس أجنبيا.. ناقد رياضي يكشف عن مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

مع اقتراب دفع الغرامة .. أول تعليق من كهربا

موضوعات متعلقة

«القاهرة مؤرخة».. ندوة ببيت السناري الثلاثاء

معارك فكرية| تعرف على سبب خلاف طه حسين مع عباس العقاد

قصاصات مسافر يحط الرحال في معرض الشارقة للكتاب

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

ورش رسم وعروض فنية في انطلاق قافلة ثقافة كفر الشيخ بقرية الزعفران

مجلس الآثاريين العرب يعلن إحصائية بالمواقع الأثرية المتضررة بالعدوان الإسرائيلى|تفاصيل

في ذكراه.. 7 معلومات مجهولة عن وعد بلفور

بعد 500 عام من وفاتها.. الكشف عن تفاصيل موت فتاة الـ«إنكا»

ترشيحاتنا

متظاهرون يقتحمون مكتب نيويورك تايمز بسبب الحرب في غزة | فيديو

وزير النقل: تعويضات مالية ووحدات سكنية بديلة نظير إخلاء مسار القطار السريع

الكشف الطبي على 699 من رعايا الدول الأجنبية بينهم 121 طفلا بمعبر رفح

سور تقرأ في صلاة فجر الجمعة.. سنتان ثوابهما عظيم احذر هجرهما

احذر.. مفاجأة غير سعيدة لمن يخوض في الشرف والعرض

7 معلومات.. لماذا تحرق إسرائيل شجر الزيتون تحديدا داخل فلسطين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت تهديد السلاح .. مقطع فيديو مؤثر لنزوح بعض الفلسطينيين

جدل حول التخلي عن عارضة أزياء شهيرة لدعمها لفلسطين.. اعرف الحقيقة كاملة

لن تكون سهلة|جوارديولا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية ويكشف استعدادات السيتي

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ