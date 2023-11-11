الفرنسي جان باتيست يفوز بجائزة غونكور عن روايته «الحب في زمن الفاشية»|تفاصيل

حصل الكاتب الفرنسي جان باتيست أندريا (52 عاماً)، على جائزة غونكور الأدبية، عن روايته "Veiller sur elle" أو "انتبه لها"، الصادرة عن دار "ليكونوكلاست" للنشر، وهي عبارة عن قصة حب في زمن الفاشية.

وحصل الروائي جان باتيست البالغ 52 عاماً على الجائزة في دورتها الرابعة عشرة، بحسب ما أعلنت إدارة الجائزة في بيان. وتنافس جان باتيست على الجائزة مع إريك رينارت، الذي كان الأوفر حظاً، وغاسبار كونيغ، ونيج سينّو، التي حصلت الاثنين على جائزة "فيمينا".

لحظة عاطفية مهمة

وقال الكاتب الذي كان شديد التأثّر لدى وصوله إلى مقهى "دروان"، حيث تسلّم جائزته كأسلافه منذ أكثر من قرن، "إنها لحظة عاطفية مهمّة جداً. لقد مسحت دموعي وأنا آتٍ في سيارة الأجرة".

أضاف: "رواياتي الثلاث الأولى كانت وراء أبواب مغلقة، وفي هذه الرواية أردت أن أكسر كل الحدود التي فرضتها على نفسي خلال 20 عاماً من العمل في السينما، منذ أن كنت كاتب سيناريو ومخرجاً، لكن التجربة الروائية فرضت نفسها على نحو متناقض".

جان أندريا هو روائي ومخرج سينمائي وكاتب سيناريو فرنسي. نشأ وترعرع في مدينة كان، حيث بدأ بإخراج الأفلام القصيرة. انتقل بعد ذلك إلى باريس، ودرس العلوم السياسية والاقتصاد. لديه ثلاث روايات هي "Ma Reine"، و "A Hundred Million Years and a Day"، و"Devils and Saints".