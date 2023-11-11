عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفرنسي جان باتيست يفوز بجائزة غونكور عن روايته «الحب في زمن الفاشية»|تفاصيل

صدى البلد

حصل الكاتب الفرنسي جان باتيست أندريا (52 عاماً)، على جائزة غونكور الأدبية، عن روايته "Veiller sur elle" أو  "انتبه لها"، الصادرة عن دار "ليكونوكلاست" للنشر، وهي عبارة عن قصة حب في زمن الفاشية.

وحصل الروائي جان باتيست البالغ 52 عاماً على الجائزة في دورتها الرابعة عشرة، بحسب ما أعلنت إدارة الجائزة في بيان. وتنافس جان باتيست على الجائزة مع إريك رينارت، الذي كان الأوفر حظاً، وغاسبار كونيغ، ونيج سينّو، التي حصلت الاثنين على جائزة "فيمينا".

 

لحظة عاطفية مهمة 

 

وقال الكاتب الذي كان شديد التأثّر لدى وصوله إلى مقهى "دروان"، حيث تسلّم جائزته كأسلافه منذ أكثر من قرن، "إنها لحظة عاطفية مهمّة جداً. لقد مسحت دموعي وأنا آتٍ في سيارة الأجرة".

 

أضاف: "رواياتي الثلاث الأولى كانت وراء أبواب مغلقة، وفي هذه الرواية أردت أن أكسر كل الحدود التي فرضتها على نفسي خلال 20 عاماً من العمل في السينما، منذ أن كنت كاتب سيناريو ومخرجاً، لكن التجربة الروائية فرضت نفسها على نحو متناقض".

 

جان أندريا هو روائي ومخرج سينمائي وكاتب سيناريو فرنسي. نشأ وترعرع في مدينة كان، حيث بدأ بإخراج الأفلام القصيرة. انتقل بعد ذلك إلى باريس، ودرس العلوم السياسية والاقتصاد. لديه ثلاث روايات هي "Ma Reine"، و "A Hundred Million Years and a Day"، و"Devils and Saints". 

جان باتيست جائزة غونكور إريك رينارت Devils and Saints Hundred Million Years

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

لغز الرقم 1111.. نبوءة وتهديد السنوار ترعب إسرائيل وتثير التكهنات

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أوكرانيا.. متحف أوديسا للفنون في مرمى النيران مجدداً

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. عروض مسرحية وسينمائية وأنشطة متنوعة بالمدارس

في صالون جمال الدين الثقافي|خبيئة المعبد: رواية تعيد كتابة تاريخ مصر

7 معلومات.. لماذا تحرق إسرائيل شجر الزيتون تحديدا داخل فلسطين؟

الخير لا يفوز دائما.. سلمان رشدي يتحدث عن السلام والحرية وما كلفته|تفاصيل

«القاهرة مؤرخة».. ندوة ببيت السناري الثلاثاء

معارك فكرية| تعرف على سبب خلاف طه حسين مع عباس العقاد

قصاصات مسافر يحط الرحال في معرض الشارقة للكتاب

ترشيحاتنا

عامل نظافة يعثر على 3 ملايين دولار ويتخلى عنها لهذا السبب

وزارة الشباب تفعل بروتوكول تعاون "دراجتك دخلك" بالتعاون مع منصة طلبات مصر

أوضاع مأساوية.. فيديو لفلسطينيين يأكلون تحت نيران القصف الإسرائيلي

طريقة التقديم والحصول على معاش تكافل وكرامة| الشروط

زلزال عنيف يضرب قبالة ساحل شمال كاليفورنيا

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

أبوسه بس.. فيديو مؤلم لطفل فلسطيني يودع والده الشهيد في غزة

بعد فرنسا وبريطانيا.. بق الفراش يتفشى في دولة جديدة| هل نشهد وباءً آخر؟

عمرها 90 عامًا وهجرت مرتين..فيديو مؤلم للعجوز الفلسطينية الحاجة أنعام من غزة

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ