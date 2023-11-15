بعد حالة جدل واسعة.. الكاتب السعودي تركي الحمد ينفي شائعة وفاته| تفاصيل

انتشرت مؤخرا شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الكاتب السعودي تركي الحمد . تم نشر هذه الشائعات على نطاق واسع، وقد حظيت باهتمام كبير.

شائعة وفاة تركي الحمد

سرعان ما نفت زوجة تركي الحمد هذه الشائعات، مؤكدة أن زوجها بخير. كما نفى الحمد نفسه الشائعات في تغريدة على حسابه على تويتر قائلًا:- أحبتي ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأود أن أطمئن الجميع بأنني بخير وعافية ولله الحمد"، كتب الحمد. "وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة، شاكر ومقدر شعور الجميع.

معلومات مغلوطة حول وفاة تركي الحمد

جاء ذلك بعد أن انتشرت معلومات مغلوطة كثيرة وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة الكاتب الشهير تركي الحمد، حتى أطلت زوجته في تصريحات صحفية حيث طالبت خلالها الجميع بتحري الصحة قبل نشر الأخبار غير الصحيحة.