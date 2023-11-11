ثقافة الجيزة تقدم نصائح للتعامل مع الأبناء مرحلة المراهقة| تعرف عليها

نظم فرع ثقافة الجيزة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بعدد من المدارس، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيونى، والمُعَدّ وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفي السياق شهدت مدرسة أمير الشعراء الرسمية للغات محاضرة بعنوان "مشاكل سن المراهقة وكيفية احتواء الأبناء" ضمن نشاط مكتبة البحر الأعظم، تحدثت خلالها د.حنان مصطفى، عن مفهوم المراهقة والتغيرات التي تطرأ على المراهق من تغيرات نفسية، عاطفية، اجتماعية وجسمانية.

حماية الأبناء



وأشارت إلى ضرورة حماية ودعم الأبناء في تلك الفترة وذلك من خلال التواصل الدائم معهم والاستماع إلى مشاكلهم ومخاوفهم، هذا إلى جانب تشجيعهم والثناء على نجاحاتهم، وتقديم المعلومات والمشورة العملية لهم فيما يخص القرارات الحياتية الهامة.

تلى ذلك لقاء حول "حسن الخلق" أوضحت خلاله ناهد عبد اللطيف، أهميته في تعزيز التعاون والتفاعل الإيجابي، وبناء علاقات جيدة مع الآخرين، واختتمت حديثها بتقديم عدة نصائح حول كيفية التعامل مع الآخرين خاصة عند اختلاف وجهات النظر.

من ناحية أخرى أقامت مكتبة السلام الثقافية، محاضرة بعنوان "المشاركة الانتخابية ودعم الاستقرار" بمدرسة السادات، تحدثت خلالها ولاء زرزور عن أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، كونها فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واختيار من يمثلهم ويلبي مطالبهم، الأمر الذي يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية في المجتمع.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لميس الشرنوبي، أقام بيت ثقافة المتانيا، محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي تقنية المستقبل"، بحضور طلاب المدرسة الابتدائية، تحدث خلالها د. ربيع شكري، عن مفهوم الذكاء الاصطناعي، واستخداماته في المجالات المختلفة، وخاصة في مجال البحث العلمي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، محذرا في ختام حديثه من استخدامه بشكل سلبي قد يضر البشرية.



بينما أعدت مكتبة الدقي يوما ثقافيا لمجموعة من ذوي القدرات الخاصة من أبناء مؤسسة التثقيف الفكري، تضمن لقاء عن أهمية العيش بسلام وتجنب الحروب والصراعات، هذا إلى جانب مناقشة كتاب بعنوان "المتناقضات" إشراف آمال صبري، واختتم اليوم بورشة لتنمية المهارات الذهنية تدريب آمال أحمد.