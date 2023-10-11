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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

صدى البلد

استخدم الفراعنة السحر الأسود، إذ كان السحر جزءًا مهمًا من الحياة اليومية في مصر القديمة، وكان يستخدم لأغراض مختلفة، بما في ذلك الشفاء والحب والحماية. ومع ذلك، كان هناك أيضًا نوع من السحر يُعرف باسم "السحر الأسود" والذي كان يستخدم لأغراض ضارة، مثل إلحاق الأذى بالآخرين أو التأثير على الأحداث.

السحر الأسود.. أدلة علمية 

هناك العديد من الأدلة على أن الفراعنة استخدموا السحر الأسود. على سبيل المثال، تم العثور على العديد من التمائم والطلاسم التي كانت تستخدم للحماية من السحر الأسود في المقابر والمعابد المصرية. كما تم العثور على العديد من النصوص السحرية التي تتضمن تعويذات وأعمال سحرية تُستخدم لأغراض ضارة.

من الأمثلة الشهيرة على استخدام السحر الأسود في مصر القديمة قصة سحرة فرعون الذين حاولوا تقليد معجزات موسى. في هذه القصة، قام سحرة فرعون بأداء أعمال سحرية قوية، بما في ذلك تحويل عصيهم إلى ثعابين. ومع ذلك، لم تكن سحرهم قوية بما يكفي للتفوق على عصا موسى، التي ابتلعت عصيهم.

تفسيرات دينية 

هناك العديد من التفسيرات المختلفة لما كان يفعله سحرة فرعون. يعتقد بعض العلماء أنهم كانوا يستخدمون السحر الأسود لإلحاق الأذى بموسى وشعبه. يعتقد آخرون أنهم كانوا يستخدمون السحر الأبيض لإقناع فرعون بتحرير شعبه.

لا توجد إجابة محددة عن هذا السؤال، ولكن من الواضح أن سحرة فرعون كانوا يستخدمون أعمال سحرية قوية. من المحتمل أن يكونوا استخدموا بعض أشكال السحر الأسود، ولكن من الممكن أيضًا أنهم استخدموا مزيجًا من السحر الأسود والأبيض.

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استخدامات السحر الأسود في مصر القديمة

 

تم استخدام السحر الأسود لإلحاق الأذى بالأعداء. على سبيل المثال، كان يُعتقد أن بعض التعويذات يمكن أن تسبب المرض أو الموت.

 استخدام السحر الأسود للحماية من القوى الشريرة. على سبيل المثال، كان يُعتقد أن بعض التمائم يمكن أن تحمي الناس من الأرواح الشريرة.

استخدم السحر الأسود للسيطرة على الآخرين. على سبيل المثال، كان يُعتقد أن بعض الأعمال السحرية يمكن أن تجعل الناس يقعون في الحب أو يتبعون الأوامر.

كانت تُستخدم لأغراض جادة، وكان يُعتقد أن لها تأثيرًا حقيقيًا. كان يُنظر إلى السحر الأسود على أنه أمر خطير في مصر القديمة.

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