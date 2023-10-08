يتكون من 2.3 مليون قطعة حجرية.. 5 معلومات مثيرة عن الهرم الأكبر

يعتبر الهرم الأكبر بالجيزة أعظم عجائب الدنيا السبع القديمة، وهو لا يزال أحد أكثر المعالم الأثرية شهرة في العالم. فقد تم بناؤه في مصر القديمة، ليصبح قبرًا للملك خوفو.

يبلغ ارتفاع الهرم الأكبر 481 قدمًا (147 مترًا)، وهو مصنوع من الحجر الجيري. تم بناؤه على مدار 20 عامًا، ويُعتقد أنه استغرق عمل أكثر من 200 ألف عامل.

حقائق المثيرة حول الهرم الأكبر

1- يتكون الهرم من أكثر من 2.3 مليون قطعة حجرية، كل منها يزن حوالي 2.5 طن.

2- تم قطع الأحجار بدقة كبيرة، بحيث لا يتسع حتى ورقة من الورق بين الأحجار.

3- تم بناء الهرم باستخدام طريقة تسمى "الطريقة المائلة".

4- تم بناء منحدر تدريجي من الأرض إلى قمة الهرم، ثم تم سحب الأحجار إلى الأعلى باستخدام حبال ورافعات.

5- كان الهرم الأكبر هو أطول مبنى في العالم لمدة 3800 عام.