تجربة مثيرة.. كيف قابل البريطانيون الملك خوفو داخل لندن؟

يقدم مسرح "Stratford East" في لندن تجربة واقع افتراضي جديدة تأخذ الزوار إلى مصر القديمة. إذ تدور التجربة حول قصة شاب مصري يسافر عبر الزمن إلى مصر القديمة، حيث يلتقي بالملك خوفو ويتعلم عن تاريخ وثقافة البلاد.

تجربة مثيرة

وتتكون التجربة من رحلة مدتها 30 دقيقة، حيث يرتدي المشاركون نظارات الواقع الافتراضي ويشعرون وكأنهم يسيرون في شوارع مصر القديمة. يشاهدون المعابد والأهرامات ويتعرفون على عادات وتقاليد المصريين القدماء.

الملك خوفو

تبدأ التجربة بشاب مصري يدعى "أحمد" يشاهد فيلمًا وثائقيًا عن مصر القديمة. فجأة، يجد نفسه في مصر القديمة، حيث يلتقي بالفرعون المصري الملك خوفو. إذ يأخذه خوفو في رحلة عبر مصر القديمة، حيث يشاهد أحمد المعابد والأهرامات والحياة اليومية للمصريين القدماء.

تعلم أحمد الكثير عن مصر القديمة من خوفو. يتعلم عن تاريخ البلاد وثقافتها وعاداتها وتقاليدها. يتعلم أيضًا عن بناء الأهرامات وأهمية الشمس للمصريين القدماء.

معرفة جديدة

في نهاية التجربة، يعود أحمد إلى عصره الحالي. لكنه يترك مصر القديمة بمعرفة جديدة وتقدير أكبر للحضارة المصرية القديمة.

وقد أشاد النقاد بالتجربة، حيث وصفوها بأنها "مثيرة للإعجاب" و"ممتعة" و"غنية بالمعلومات".