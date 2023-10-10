مفقود منذ آلاف السنين.. الاقتراب من العثور على هرم الملك حوني بسقارة|تفاصيل

عندما نتحدث عن عظمة الفراعنة، يتبادر إلى أذهاننا صورة لحضارة قديمة تنبض بالغموض والتفاصيل الفريدة. يعتبر هرم خوفو على سبيل المثال واحدًا من أعظم إنجازاتهم، ولكن لا يزال هناك الكثير لنكتشفه حول هذه الحضارة الرائعة. والآن، يبدو أننا نقترب من كشف أسرار جديدة، حيث تتوالى التكهنات حول اقتراب اكتشاف هرم حوني، وهو هرم ضخم يعتقد أنه يحتوي على كنوز وأسرار لم تُكشف بعد.

هرم غير مكتمل

هرم حوني هو هرم غير مكتمل يقع في منطقة سقارة في مصر، ويُعتقد أنه هرم الملك حوني، آخر ملوك الأسرة الثالثة من الدولة القديمة. تم بناء الهرم سنة 2700 قبل الميلاد، ولكن لم يكتمل أبدًا.

يقع هرم حوني على بعد حوالي 4 كيلومترات من هرم خوفو، وهو أكبر هرم في العالم. يبلغ طول قاعدة الهرم 140 مترًا، وكان من المفترض أن يكون ارتفاعه 70 مترًا. ومع ذلك، تم الانتهاء فقط من حوالي 20٪ من الهرم، ويبلغ ارتفاعه الحالي حوالي 20 مترًا.

فرص اكتشاف هرم حوني

عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس والذي اشتهر باكتشافاته الأثرية العديدة، بما في ذلك مقابر العمال بناة الأهرامات، والمدينة الذهبية المفقودة في الأقصر.

ففي عام 2023، أعلن حواس أنه يبحث عن هرم حوني في منطقة سقارة. بدأت البعثة الأثرية التي يقودها حواس أعمال الحفر في منطقة جسر المدير، وهي المنطقة التي يُعتقد أن هرم حوني يقع فيها.

زاهي حواس ومحاولة اكتشاف هرم حوني

يعتقد زاهي حواس أن هرم حوني هو اكتشاف مهم يمكن أن يكشف المزيد عن الحضارة المصرية القديمة. إذا تم العثور على الهرم، فقد يوفر معلومات جديدة حول حياة وموت الملك حوني، وكذلك عن تطور بناء الأهرامات في مصر.

الأهمية التاريخية لهرم حوني

هرم حوني هو هرم تاريخي مهم يمكن أن يوفر معلومات جديدة حول الحضارة المصرية القديمة. إذا تم العثور على الهرم، فقد يوفر معلومات جديدة حول:

١- حياة وموت الملك حوني

٢- تطور بناء الأهرامات في مصر

٣- تقنيات البناء المستخدمة في مصر القديمة

٤- الدين والممارسات الجنائزية في مصر القديمة

مستقبل هرم حوني

لا يزال البحث عن هرم حوني مستمرًا. إذا تم العثور على الهرم، فمن المحتمل أن يتم ترميمه وفتحه للجمهور. سيسمح هذا للزوار برؤية هرم غير مكتمل، والذي يمكن أن يوفر نظرة فريدة على تاريخ بناء الأهرامات في مصر.