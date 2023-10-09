ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

عمرها ١٦٠٠ عام..

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في غزة كنيسة القديس برفيريوس والتي يعود إنشاءها لنحو ١٦٠٠ عام، وذلك وفقًا لما تداوله نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل.

القديس برفيريوس

كنيسة القديس برفيريوس هي كنيسة أرثوذكسية شرقية في حي الزيتون بمدينة غزة وهي أقدم كنيسة في المدينة، سميت الكنيسة نسبة إلى القديس برفريوس الذي دفن فيها، قبر القديس موجود في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة.

تاريخ الكنيسة

يعود تاريخ البناء الأصلي لكنيسة القديس برفيريوس إلى عام 425 م فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة. البناء الحديث قام به الصليبيون في خمسينيات أو ستينيات القرن الحادي عشر وأهدوها للقديس برفيريوس. تُظهر السجلات من القرن الخامس عشر أن تكريس الكنيسة كان أيضًا بمثابة شهادة للسيدة العذراء. تم تجديد الكنيسة في العام 1856 لكنها تحتوي بعض الأفاريز والقواعد التي تعود إلى الفترة الصليبية. وتعتبر الكنيسة الأصلية ثالث أقدم كنيسة في العالم.

معمارية الكنيسة

تتميز كنيسة القديس برفيريوس بتصميمها البيزنطي التقليدي، حيث تتكون من صحن ورواقين. يبلغ طول الكنيسة حوالي 25 مترًا وعرضها حوالي 15 مترًا. السقف مدعم بأعمدة رخامية مزينة بالنقوش الكورنثية، وزهرة اللوتس. الجدران الداخلية للكنيسة مزينة بالفسيفساء والنقوش التي تروي قصص من العهد القديم والجديد.

صور أرشيفية للكنيسة

قبر القديس برفيريوس

يقع قبر القديس برفيريوس في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة. القبر عبارة عن حجرة صغيرة تعلوها قبة. تم تزيين القبر بالعديد من الأيقونات والصور للقديس.

أهمية الكنيسة

تعد كنيسة القديس برفيريوس من أهم المعالم الدينية في مدينة غزة. فهي رمز هام للوجود المسيحي في المدينة. كما تعد الكنيسة مكانًا مهمًا للعبادة والاحتفالات الدينية.