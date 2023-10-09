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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعشرات الطائرات.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشع غارات في محيط حي الرمال بقطاع غزة.

وتشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة وصفها الإعلام المحلي في فلسطين بـ"الهيستيرية"، على قطاع غزة، حيث زعم جيش الاحتلال أن منطقة الفرقان التي استهدفها بعشرات الغارات "تعمل كمركز لمنظمة حماس في قطاع غزة، والتي انطلقت منها العديد من العمليات ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال اليومين الماضيين".

وفي وقت سابق من اليوم، وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن الطائرات الإسرائيلية قصفت المباني السكنية دون إشعار مسبق لساكنيها، وقصفت مبنى وزارات الأوقاف والمواصلات والعدل، مشيرًا إلى انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة عقب قصف الطائرات الحربية شركة الاتصالات.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق كبيرة في قطاع غزة عقب ضربات الاحتلال الإسرائيلي علي شركة الاتصالات الفلسطينية.

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ودمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مقر شركة الاتصالات الفلسطينية وذلك في قصف غاشم لحي الرمال وسط مدينة غزة. 

يأتي ذلك في ظل سلسلة عنيفة من الغارات الوحشية المتواصلة التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة مخلّفة عددًا كبير من الشهداء والجرحى، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية.

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