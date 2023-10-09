قرار عاجل .. إسرائيل تأمر مواطنيها بالاستعداد للمكوث بالملاجئ 3 أيام

في قرار عاجل، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات غير عادية للجمهور، في ضوء تطور القتال في مختلف القطاعات، وذكرت أنه يجب إعداد المعدات التي تسمح لك ولعائلتك بالبقاء في المنطقة المحمية لمدة تصل إلى 72 ساعة: توفير المياه بمعدل 3 لتر للشخص الواحد يوميا لمدة 72 ساعة.

وبحسب صحيفة يديعوت أحونوت الإسرائيلية، فقد طالبت السلطات الإسرائيلية من مواطنيها توفير المواد الغذائية الجافة والمعلبة، وإنارة أو مصباح يدوي يعمل على البطاريات، وسائل استقبال التنبيهات والتحديثات - راديو يعمل على البطاريات والبطاريات المحمولة "الهواتف المحمولة، وكذلك الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية، والمستندات الشخصية والشهادات والنقود، ومعدات للأطفال أو الحيوانات، وذلك حسب احتياجات أفراد الأسرة.