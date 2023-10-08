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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إيناس محمود ضمن 10 مؤلفين بقائمة الأكثر تأثيرا عربياً

إيناس محمود حامد
إيناس محمود حامد أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس

حصلت د. إيناس محمود حامد أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس عميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال على الترتيب الثاني على مستوى مصر، والسابع على الوطن العربي، وذلك ضمن أعلى 10 مؤلفين الأكثر تأثيرا في الوطن من الأساتذة في مجال الإعلام وذلك وفقا لما قررته معامل أرسيف الأردنية لعام 2023 والذي أعلنته من مقرها بالعاصمة الأردنية عمان.

وتضم اللجنة العلمية التي قامت بهذا الاختيار عددا كبيرا من الوزراء السابقين ومديرو بعض الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة سابقا وكبار أساتذة الإعلام والمكتبات في علوم الاتصال من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

ونشر للدكتورة إيناس محمود العديد من الأبحاث في الدوريات العالمية والتي تتعلق باطر معالجة صحافة الفيديو لموضوعات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المواقع الإخبارية الإلكترونية.. وفاعلية استخدام الفنون الصحفية بمجلات الأطفال البيئية في إكساب مفهوم التنمية المستدامة لدى الأطفال العاديين وذوي الإعاقة الذهنية البسيطة.

وتعرض المراهقين لجشطالتية الكاريكاتير وتداولهم له عبر مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " وعلاقته بتنمية بعض القدرات الإبداعية لهم.

كما نشرت لها دراسات علمية عن دور مطبوعات برايل الأمريكية في تطوير تصميم المناهج الدراسية من اجل دمج الأطفال المكفوفين بالمدارس المصرية فضلا عن ان لها عشرات المؤلفات المتعلقة بفنون العمل الصحفي والإعلامي.
 

إيناس محمود حامد جامعة عين شمس عميد معهد 10 مؤلفين الأكثر تأثيرا العاصمة الأردنية عمان قررته معامل لوكالات المتخصصة

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