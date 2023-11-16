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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أفضل 5 كتب ستساعدك على التخلص من الاكتئاب| تعرف عليها

صدى البلد

الاكتئاب هو اضطراب نفسي شائع يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. يمكن أن يسبب الاكتئاب مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الشعور بالحزن وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت تستمتع بها، ومشاكل في النوم والأكل، وصعوبة التركيز، وأفكار الانتحار.

هناك العديد من العلاجات المتاحة للاكتئاب، بما في ذلك العلاج النفسي والأدوية. يمكن أن تساعد الكتب أيضًا في علاج الاكتئاب من خلال توفير الدعم والمعلومات والأدوات التي يمكن أن تساعد الأشخاص على التغلب على أعراضهم.

 

 أفضل 5 كتب لعلاج الاكتئاب:

 

١- كتاب This Too Shall Pass لجوليا صمويل

 

يقدم الكتاب منظورًا جديدًا للاكتئاب، حيث يؤكد على أن الاكتئاب هو تجربة مؤقتة، وأن هناك دائمًا أمل في الشفاء. يوفر الكتاب نصائح عملية حول كيفية التعامل مع أعراض الاكتئاب، بالإضافة إلى قصص ملهمة من الأشخاص الذين تعافوا من الاكتئاب.

 

٢- كتاب The 7 Habits of highly effective people لستيفن.ر. كوفي

 

يقدم الكتاب مجموعة من المبادئ التي يمكن أن تساعد الناس على أن يكونوا أكثر فعالية في حياتهم. يمكن أن تساعد هذه المبادئ أيضًا الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب على تطوير مهارات التأقلم والتركيز على الأهداف الإيجابية.

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٣- كتاب The Power Of Habit لتشارلز دويج

 

يقدم الكتاب نظرة ثاقبة لكيفية عمل العادات، وكيف يمكننا تغييرها. يمكن أن تساعد فهم العادات الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب على تحديد العادات الضارة التي تساهم في حالتهم، وتطوير عادات جديدة أكثر صحة.

 

٤- كتاب The 5 am club لروبين شارما

 

يناقش الكتاب خطة عملية لبدء يومك في وقت مبكر، والاستفادة من ساعات الصباح الأكثر إنتاجية. يمكن أن تساعد هذه الخطة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب على تطوير روتين صباحي صحي يعزز التركيز والإنتاجية.

 

٥- كتاب The Mind Platter لنجوى ذبيان

 

يقدم الكتاب مجموعة من الأدوات والموارد التي يمكن أن تساعد الناس على تطوير عقلية إيجابية والتعامل مع التحديات. يمكن أن تساعد هذه الأدوات الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب على تغيير أفكارهم وسلوكياتهم نحو الأفضل.

بالطبع، لا يمكن للكتب أن تحل محل العلاج المهني، لكن يمكن أن تكون أداة قيمة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب. يمكن أن تساعد الكتب الأشخاص على فهم الاكتئاب بشكل أفضل، وتطوير مهارات التأقلم، والعثور على الدعم.

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