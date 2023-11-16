تأسيس صالون الدكتور شاكر عبد الحميد الفكري|تفاصيل

أعلن الدكتور سيد إسماعيل ضيف الله أستاذ الأدب العربي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تأسيس صالون الدكتور شاكر عبد الحميد الفكري.

وكتب سيد إسماعيل ضيف الله على صفحته الشخصية فيسبوك: استجابة سريعة جدا لمقترح تأسيس صالون د. شاكر عبد الحميد. تواصل معي الصديق الشاعر الأستاذ محمد حربي عارضا أن أشرف على هذا الصالون في جاليري ضي.

محبة في شاكر عبد الحميد

وأضاف: غدًا اجتماعنا الاول وسوف يتم افتتاح الصالون قريباً برفع الستار عن تمثال الدكتور شاكر عبد الحميد الذي كان يعد له جاليري ضي وهو من إبداع الفنان طارق الكومي. وجدير بالذكر أن إشرافي على الصالون سيكون تطوعيًا محبة في رجل أنصفني دون أن يعرفني ومنحنا الكثير من وقته ولم تغيره المناصب يومًا.

من هو شاكر عبد الحميد؟

الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان (20 يونيو 1952 - 18 مارس 2021) وزير الثقافة المصرية الأسبق. ولد في أسيوط بصعيد مصر، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية. توفي بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.