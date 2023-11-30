قصور الثقافة تطلق فعاليات المكتبة المتنقلة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأربعاء، أولى فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير (٣-٥) بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وتستمر حتى شهر أبريل المقبل بواقع يومين شهرياً بعدد من مدارس المدينة، بهدف تنمية فكر وإبداع الطلاب في المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات.

مفهوم الوحدة الوطنية

بدأت الفعاليات بعقد محاضرة بعنوان "وطني مصر"، قامت خلالها منى طه، بتوضيح مفهوم الوحدة الوطنية، وتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم نحو الوطن، تلى ذلك تقديم محاكاة بعنوان "أطفال اليوم.. رجال الغد" لتعريف الأطفال بمعنى الانتخاب، وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهم بحرية، إلى جانب تصميم لوحة فنية بعنوان "مصر بتفرح" بالألوان المختلفة، كما تم تدريب الأطفال على كيفية التعامل مع بطاقة الترشيح، وتصميم لافتات للمشاركة في الانتخابات، بهدف غرس روح الديموقراطية وحب الوطن في نفوسهم.

واختتم اليوم بفقرة "قراءة واطلاع"، ومسابقة ثقافية، وتوزيع عدد من إصدارات الهيئة، وذلك بمشاركة طلاب مدرسة أميرة لطفى الرسمية، وبحضور د. أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية، العميد محمد حسن مدير مدينة بشاير الخير (٣-٥ )، د. عادل حسين مدير إدارة غرب التعليمية، د. محمد أنور عميد كلية التربية.

وشملت الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، أقيمت ورشة حكي عن "تاريخ العلم المصري"، تلاها مناقشة كتاب بعنوان "التمارين الرياضية"، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه.