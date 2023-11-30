عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تطلق فعاليات المكتبة المتنقلة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية

صدى البلد

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأربعاء، أولى فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير (٣-٥) بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وتستمر حتى شهر أبريل المقبل بواقع يومين شهرياً بعدد من مدارس المدينة، بهدف تنمية فكر وإبداع الطلاب في المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات.

عفت بركات لـ«صدى البلد»:يعقوب الشاروني من أهم أربعة مؤلفين للطفل على مستوى العالم

إطلاق منحة وجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية الـ 14.. تفاصيل

"أهل مصر".. انطلاق ورش ملتقى شباب المحافظات الحدودية الـ13 بالوادي الجديد

ثقافة بني سويف تناقش الحقوق المكفولة للأطفال ضمن لقاءات توعوية

أحد أبرز رواد أدب الطفل.. هيئة الكتاب تنعى يعقوب الشاروني

المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر.. طبعة جديدة بقصور الثقافة

في طبعة جديدة عن قصور الثقافة.. مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس للجبرتي

دور الآباء في تعزيز مكانة أطفالهم ضمن سلسلة محاضرات توعوية بثقافة بورسعيد

خبير آثار لـ صدى البلد: من حق مصر مطالبة إسرائيل بـ100 مليار دولار

أفضل 5 كتب ستساعدك على التخلص من الاكتئاب| تعرف عليها

مفهوم الوحدة الوطنية

 

بدأت الفعاليات بعقد محاضرة بعنوان "وطني مصر"، قامت خلالها منى طه، بتوضيح مفهوم الوحدة الوطنية، وتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم نحو الوطن، تلى ذلك تقديم محاكاة بعنوان "أطفال اليوم.. رجال الغد" لتعريف الأطفال بمعنى الانتخاب، وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهم بحرية، إلى جانب تصميم لوحة فنية بعنوان "مصر بتفرح" بالألوان المختلفة، كما تم تدريب الأطفال على كيفية التعامل مع بطاقة الترشيح، وتصميم لافتات للمشاركة في الانتخابات، بهدف غرس روح الديموقراطية وحب الوطن في نفوسهم.

واختتم اليوم بفقرة "قراءة واطلاع"، ومسابقة ثقافية، وتوزيع عدد من إصدارات الهيئة، وذلك بمشاركة طلاب مدرسة أميرة لطفى الرسمية، وبحضور د. أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية، العميد محمد حسن مدير مدينة بشاير الخير (٣-٥ )، د. عادل حسين مدير إدارة غرب التعليمية، د. محمد أنور عميد كلية التربية.

وشملت الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، أقيمت ورشة حكي عن "تاريخ العلم المصري"، تلاها مناقشة كتاب بعنوان "التمارين الرياضية"، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

قرار عاجل من حماس بشأن جثامين 3 رهائن إسرائيليين ماتوا في الأسر

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

عفت بركات لـ«صدى البلد»:يعقوب الشاروني من أهم أربعة مؤلفين للطفل على مستوى العالم

إطلاق منحة وجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية الـ 14.. تفاصيل

"أهل مصر".. انطلاق ورش ملتقى شباب المحافظات الحدودية الـ13 بالوادي الجديد

ثقافة بني سويف تناقش الحقوق المكفولة للأطفال ضمن لقاءات توعوية

أحد أبرز رواد أدب الطفل.. هيئة الكتاب تنعى يعقوب الشاروني

المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر.. طبعة جديدة بقصور الثقافة

في طبعة جديدة عن قصور الثقافة.. مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس للجبرتي

دور الآباء في تعزيز مكانة أطفالهم ضمن سلسلة محاضرات توعوية بثقافة بورسعيد

ترشيحاتنا

لبنان.. سقوط 6 قذائف إسرائيلية بالقرب من موقع قوات اليونيفيل الدولية

حماس: الدفعة السابعة تضم 22 أسيرا و8 أسيرات من مناطق الخط الأخضر

شقق إيجار وتمليك| تفاصيل طرح الحكومة 61 ألف وحدة سكنية وأخرى بـ 1200 جنيه في الشهر

بسبب حماس وروسيا .. أمريكا تحذر تركيا

مستوطن إسرائيلي مسلح بسـ.كين يحاول اقتحام المسجد الأقصى

55 مشروعا مع دول التجمع.. مدبولي: نعمل على تقوية العلاقات مع البريكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

فيديو

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للإيجار بـ 625 جنيهًا شهريًا | اعرف التفاصيل.. فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ