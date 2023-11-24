إطلاق منحة وجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية الـ 14.. تفاصيل

أعلنت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين عن عودتها لإطلاق منحة وجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية، وإطلاق مسابقتها الرابعة عشرة لتأليف كتاب باللغة العربية موجه لجمهور القراء، وموضوعه هذا العام: التعليم ومستقبل التنمية.

تتلقى الجمعية المقترحات والمشروعات البحثية لمنحة وجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية الرابعة عشرة حتى يوم 31 ديسمبر 2023.

شروط التقدم للمسابقة:

أعلنت الجمعية عن شروط التقدم للمسابقة وهي:

الانتماء إلى بلد عربي.

وعدم تجاوز سن الأربعين عند إقفال باب الاشتراك.

وأن يكون العمل جديداً و لم يسبق نشره ومقدم للجائزة خصيصاً.

واستيفاء الأوراق المطلوبة واستمارة التقديم.

خطوات التقدم للمنحة والجائزة:

أعلنت الجمعية عن خطوات التقدم إلى منحة وجائزة أحمد بهاءالدين الثقافية، وهي:

استيفاء وارسال البيانات التالية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.

وأن تُملأ استمارة التقدم الإلكترونية ويُرفق بها السيرة الذاتية وجميع المستندات المطلوبة.

وتقديم خطة البحث في حدود صفحتين.

وتقديم فصل من الكتاب أو جزء منه في حدود خمسة آلاف كلمة.

إجراءات المسابقة:

سوف تُعرض المشاريع المقدمة على لجنة تحكيم محايدة تختار من بينها أفضل ثلاثة عروض ويحصل كل منها على منحة بحثية 40 ألف جنيه مصري لمتابعة الكتابة.

وللجنة أن تطلب من مقدمي المشاريع الحضور لمقابلة أعضائها.

وخلال العام التالي للحصول على المنح البحثية يقدم كل من الحاصلين عليها مسودة كاملة لكتابه في موعد ستحدده الجمعية.

وتختار لجنة التحكيم أفضل عمل كامل ليفوز صاحبه بجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية وتقوم الجمعية بالمساهمة في نشر كتابه.

يتم إرسال الأوراق على البريد الإلكتروني عنوان مراسلات الجمعية: [email protected]

ويترتب على مخالفة أو عدم مراعاة أى من الشروط السابقة عدم دخول البحث المقدم في المسابقة.

ويمكن الحصىول على استمارة التقدم من خلال الرابط:

‏https://forms.gle/zVNvMtAVP8sUAx3DA