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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أهل مصر".. انطلاق ورش ملتقى شباب المحافظات الحدودية الـ13 بالوادي الجديد

صدى البلد

شهد قصر ثقافة الخارجة، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات الورش الفنية بالملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفاء بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

تضمنت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة، والتي قام المدربون بشرح فنياتها، ومنها ورشة "ديكوباج" للفنانة رانيا المهدي، أوضحت خلالها الخامات المستخدمة وأماكن شرائها بتكلفة قليلة، موضحة كيفية لصق الصورة على الخشب وعمل زخارف بارزة بالمعجون.

عبرت إحدى المشاركات بالورشة شمس محمد إبراهيم من مدينة الشلاتين عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى، وأوضحت أنها اشتركت في بالملتقى فور الإعلان عنه بقصر ثقافة الشلاتين، وقامت باختيار ورشة "الديكوباج" لتعلم فن ومهارة جديدة ومميزة ومختلفة، موضحة أنها تعلمت من الورشة طريقة دمج الألوان مع الرسومات على القطع الخشبية.

كما أقيمت ورشة "الطرق على النحاس والنحت على الصدف" قدمها الفنان جلال عبد الخالق، وعرف خلالها الشباب على خامات الصدف والنحاس وإمكانيات كل منها لعمل قطعة فنية مميزة، موضحا كيفية رسم قصة تراثية عليهم وعمل الغائر.

وعن الورشة أوضحت ابرار عبد الرحيم من مدينة العريش أن قصر الثقافة قام بترشيحها في الملتقي  لأنها من الرواد الدائمين فيه، موضحة إنها اشتركت في ورشة "النحاس" لأن شكل منتجات النحاس جذاب ومختلف ويعتبر من الحرف اليدوية المهمة.

وفي ورشة "الحلي" أوضحت المدربة شيرين محمد، أنواع الخامات والمسامير، وتم تدريب الشباب على كيفية برم المسمار بعدة طرق مختلفة

كما تضمنت الفعاليات ورشة "فن الأركت" وقدمها أيمن السعدني، متحدثا عن الأدوات والخامات المستخدمه، وموضحا طرق استخدام المنشار ولصق الرسم على الخشب والبدء في تفريغه.

وفي ورشة "الجلود" أشارت المدربة دينا فرج، إلى أنواع الجلود، وكيفية استخراج منتج مثل بورتوفيه، محفظة رجالي وشنطة، كما أوضحت كيفية صباغة ودق الجلد وتكنيك الخياطة.

وعن الورشة قال أحمد عمر  من محافظة مطروح أنه اشترك في الملتقى من خلال قصر الثقافة، واختار ورشة "الجلد" كي يتعلم كيفية تصنيع منتجات من الجلود مثل المحافظ والشنط، لعمل مشروع تجارى يدر دخلا له.

وقدم عماد إبراهيم، ورشة "خيامية" شرح خلالها للشباب الأدوات والخامات المستخدمة، وكيفية اختيار لوحة ورسمها على القماش، واختيار الألوان المناسبة لها، وكيفية تثبيتها بالغرز.

وفي مجال الميديا أقيمت ورشة "المونتاج" قدمها د. محمد إسماعيل، وقام بتعريف الشباب على شكل برنامج المونتاج ومحتوياته ومدخلاته من صور ثابتة أو متحركة والموسيقى والمؤثرات الصوتية.

وأوضحت زهراء عبد الكريم إحدى المشاركات بالورشة من مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إنها اختارت ورشة "المونتاج" لقرب الورشة من مجال دراستها بكلية الإعلام، وبهدف تعلم فن المونتاج وأساسياته لأنه سيكون مفيدا لها في حياتها المهنية القادمة، مؤكدة سعادتها بانعقاد الملتقى بمحافظتها.

وفي ورشة "التصوير الفوتوغرافي" أوضح الفنان طارق الصغير، أنواع الصور والتكوين وتكنيك التصوير، موضحا أنواع اللقطات وزوايا التصوير.

كما قدم المخرج أحمد أبو عميرة ورشة "المسرح"، حيث قام بتعليم الشباب كيفية قراءة النص المسرحي، كما قام بتوزيع الأدوار على الشباب وتدريبهم على الأداء الصوتي والتعبير الجسدي، موضحا أدوات الممثل على خشبة المسرح.

حضر انطلاق فعاليات الورش د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى.

ويقام الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن. ودعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، وينظم بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

ويهدف الملتقى للدمج الثقافي بين شباب 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات) يستمر حتى 30 نوفمبر الحالي.

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