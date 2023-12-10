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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أثار شانغشان الصينية بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

صدى البلد

عقدت دائرة الثقافة والسياحة بمقاطعة تشيجيانغ الصينية مؤتمرًا بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية بعنوان "عشرة آلاف عام شانشغان، مصدر زراعة الأرز وضوء التنوير" ، وإقامة معرض يحمل اسم " آثار  تشيجيانغ والحضارة الصينية " للتعريف بأهم إنجازات الحضارة الصينية القديمة، ولتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والصين.

 

تطور الحضارات المختلفة

 

 ويعد المعرض هو الأول الذي يعكس ثقافة شانغشان إلى الخارج، وقد تم إختيار مصر لكونها من أقدم الحضارات فى العالم والتي عملت على تطوير الزراعة منذ آلاف السنوات، والإيمان بأن تطور الحضارات المختلفة والمتنوعة  يأتي بالتعلم المتبادل.

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موقع شانغشان الأثري


كما تم استعراض نماذج من الفخار المطلي باللون الأحمر والذي يعتبره الصينيون نقطة تحول رئيسية في التحول الثقافي في العصر الحجري الحديث، وبعض الأدوات الحجرية المستخدمة في طحن الأرز كحجر الرحى وحجر الطين، كذلك التعريف بالأرز المكربن والذي تم اكتشافه في موقع شانغشان الأثري.

ويقام المعرض على مدار عدة أيام  والذي بدأ في السابع من ديسمبر ويستمر حتى الخامس والعشرون من نفس الشهر، وشارك في تنظيمه دائرة الثقافة والسياحة بمقاطعة تشيجيانغ، برعاية المركز الثقافي الصيني بالقاهرة وتحت تنفيذ مركز إدارة مواقع شانغشان الأثرية ببلدة بوجيانغ ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.

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