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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

صدى البلد

يعد الفرعون المصري الشهير توت عنخ آمون هو الأكثر شهرة في مصر القديمة، ولعل ذلك يرجع إلى اكتشاف مقبرته عام 1922، والتي كانت تحتوي على كنوز لا تقدر بثمن. ومع ذلك، هناك الكثير من المعلومات المجهولة عن توت عنخ آمون. 

 

1. كان توت عنخ آمون يبلغ من العمر 19 عامًا فقط عندما توفي

 

تشير أدلة العظام إلى أن توت عنخ آمون توفي عن عمر يناهز 19 عامًا. وقد تم اقتراح عدة أسباب محتملة لوفاته، بما في ذلك العدوى أو إصابة في الرأس أو حادث.

 

2. كان توت عنخ آمون متزوجًا من أخته غير الشقيقة، نفرتيتي

 

تزوج توت عنخ آمون من نفرتيتي، التي كانت أخت زوجته الأولى، أناستاسيا. وقد تم اكتشاف هذه المعلومة من خلال تحليل الحمض النووي لبقايا توت عنخ آمون ونفرتيتي.

 

3. كان توت عنخ آمون يعاني من مرض وراثي

 

تشير أدلة العظام إلى أن توت عنخ آمون كان يعاني من مرض وراثي، والذي قد يكون السبب في وفاته المبكرة. وقد تم اقتراح عدة أمراض محتملة، بما في ذلك متلازمة مارفان ومتلازمة تيرنر.

 

4. كان توت عنخ آمون يعاني من تشوهات خلقية

 

تشير أدلة العظام إلى أن توت عنخ آمون كان يعاني من تشوهات خلقية، بما في ذلك قدم مسطحة وعظام الفك غير المتطورة. وقد يكون هذا هو السبب في أنه لم يترك وريثًا.

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5. كان توت عنخ آمون يحب الموسيقى

 

تم العثور على العديد من الآلات الموسيقية في مقبرة توت عنخ آمون، مما يشير إلى أنه كان يحب الموسيقى. وقد تم العثور أيضًا على العديد من النقوش التي تصور توت عنخ آمون وهو يعزف على الآلات الموسيقية.

6. كان توت عنخ آمون يؤمن بالبعث

 

تشير أدلة المقبرة إلى أن توت عنخ آمون كان يؤمن بالبعث. وقد تم العثور على العديد من الأشياء في المقبرة التي كانت تهدف إلى مساعدته على البعث، مثل التماثيل والمجوهرات والأدوات اليومية.

 

7. كان توت عنخ آمون شخصية مثيرة للجدل

 

كانت فترة حكم توت عنخ آمون قصيرة نسبيًا، وقد تم استبداله من قبل حورمحب، الذي كان قائدًا عسكريًا. وقد تم اقتراح عدة أسباب محتملة لوفاة توت عنخ آمون، بما في ذلك مؤامرة دبرها حورمحب.

8. كانت مقبرة توت عنخ آمون مليئة بالكنوز

 

كانت مقبرة توت عنخ آمون مليئة بالكنوز، بما في ذلك قناعه الذهبي الشهير. وقد تم العثور على العديد من القطع الأثرية في المقبرة، والتي تعطي نظرة ثاقبة على الحياة في مصر القديمة.

 

9. ظلت مقبرة توت عنخ آمون مغلقة لفترة طويلة

 

تم غلق مقبرة توت عنخ آمون لفترة طويلة، قبل أن يتم اكتشافها عام 1922. وقد تم اقتراح عدة أسباب محتملة لذلك، بما في ذلك الفيضانات أو الزلازل أو تغيرات في الطقس.

 

10. ظهرت مقبرة توت عنخ آمون سليمة نسبيًا عند اكتشافها

 

كانت مقبرة توت عنخ آمون سليمة نسبيًا عند اكتشافها عام 1922. وقد كان هذا أمرًا غير متوقع، حيث كان من المفترض أن تكون المقبرة قد نهبت منذ فترة طويلة.

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