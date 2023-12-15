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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تنوع في عروض أفلام قصر السينما خلال ديسمبر 2023| اعرف مواعيدها

صدى البلد

يقدم قصر ثقافة السينما في جاردن سيتي، عددا من الأفلام السينمائية العالمية والأوروبية، وأفلام التحريك المجانية للرواد، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2023.

يعرض نادي بين الرواية والفيلم يوم 17 ديسمبر فيلم "المطارد" يعقبه ندوة للدكتور عصام حلمي، ويوم 19 ديسمبر يقدم نادي السينما العالمية فيلم "The killer" يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي.

السينما الأوروبية

في يوم 20 ديسمبر يعرض نادي السينما الأوروبية فيلم "The things of life" يليه ندوة للناقدة نشوي نبيل، بينما يتضمن يوم 25 ديسمبر عرض فيلم "Toy story 2" ضمن نادي سينما التحريك.

ويشهد يوم 26 ديسمبر ضمن نادي السينما العالمية فيلم "The Burial" يليه ندوة للدكتور نادر الرفاعي، وفي يوم 27 ديسمبر يعرض نادي السينما الروسية فيلم "Leviathan" يليه ندوة تقدمها نشوي نبيل.

العروض يقدمها القصر بإشراف سهام بحر، ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتقدم في الثامنة مساء.

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