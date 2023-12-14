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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

د. مصطفى مدبولي يقدم
د. مصطفى مدبولي يقدم واجب العزاء

بدأ منذ قليل عزاء المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

حضر العزاء نخبة من رجال الفكر والسياسة والثقافة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بجانب عدد من الوزراء السابقين والحاليين. 

كما حضر العزاء وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور عليّ المصيلحي وزير التموين، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الآثار السابق الدكتور خالد العناني، ووزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، والموسيقار عمر خيرت، ووزير الثقافة السابق الدكتور عماد أبو غازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والكاتب والروائي يوسف القعيد، والفنان تامر عبد المنعم . 

وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة في حكومتي شريف إسماعيل ومصطفى مدبولي، ورئيسة دار الأوبرا المصرية حتى 2018، وهي عازفة فلوت عالمية.

 

 

 

سيرة أكاديمية

 

بدأت عبد الدايم دراستها في كونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس، سافرت في منحة دراسية إلى فرنسا حتى يناير عام 1990، فحصلت على الماجستير ثم الدكتوراة في آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس. وخلال فترة دراستها حصلت على الدبلوم العالي في آلة الفلوت عام 1984؛ والدبلوم العالي في الأداء لآلة الفلوت عام 1985، والدبلوم العالي لموسيقى الحجرة بالإجماع وإشادة لجنة التحكيم عام 1986، ثم الدبلوم العالي للعزف المنفرد في موسيقى الحجرة عام 1988، ثم الدكتوراة في آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

تدرجت عبد الدايم في العديد من المناصب كرئيس هيئة المركز الثقافي القومي، ثم ترأست دار الأوبرا المصرية، وفي 14 يناير أدت اليمين الدستورية كوزيرة لثقافة مصر في وزارة شريف إسماعيل ثم وزارة مصطفى مدبولي.

 

الأنشطة

 

قدمت إيناس عبد الدايم العديد من الحفلات منها: حفلات موسيقية في مناطق عديدة بفرنسا، بالإضافة إلى عدد من الحفلات مع أوركسترا اليونسكو الدولي بباريس وكذلك حفلات الصولو مع أوركسترا كونسرفتوار القاهرة. كما قدمت العديد من الحفلات الصولو في عدة بلدان أوروبية وعربية مثل: تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الإذاعية التي كان من أهمها في راديو فرانس بباريس، كما قامت بالاشتراك في تسجيل أعمال المؤلف المصري الراحل جمال عبد الرحيم في ألمانيا والقاهرة. وشاركت مع فريق كايرو ستيبس بالعزف في أوبرا فرانكفورت وأوبرا برلين.

 

جوائز وتكريمات

 

حصلت على العديد من التقديرات والجوائز طوال مسيرتها الفنية منها الجائزة الأولى من اتحاد معاهد الموسيقى بفرنسا عام 1982، وشهادة تقدير في المسابقة العالمية للفلوت بمدينة كيبا باليابان؛ وجائزة أحسن عازفة بمهرجان كوريا الشمالية للفنون. كما قامت بتمثيل مصر في مهرجان أوركسترا البحر الأبيض المتوسط، بمارسيليا وكانت أول مصرية تشارك في هذا التجمع.

في 1999، قامت بتأسيس فصل دراسي لتعليم آلة الفلوت للأطفال في سن مبكرة لتنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير في الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية، كما قامت بالمشاركة في إعداد المناهج الدراسية التعليمية في مصر وبعض البلدان العربية، وهي المستشار الفني لأوركسترا النور والأمل، وهي أوركسترا مصرية للكفيفات، وتسلمت إيناس عبد الدايم من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أطلس سديد الأثري في مؤتمر صحفي.

جانب من عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

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إيناس عبد الدايم زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مدحت شليق مصطفى مدبولي عزاء زوج وزيرة الثقافة

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