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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مدينة غارقة في الإسكندرية.. تعرف على أهم كشف أثري لعام 2023|تفاصيل

كشف الإسكندرية الأثري
كشف الإسكندرية الأثري

اكتشف فريق من علماء الآثار خلال عام 2023 معبدًا للإلهة اليونانية أفروديت، ومعبدًا آخر للإله المصري آمون، قبالة ساحل البطلمي على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر. استكشف الفريق مدينة الميناء القديمة تونيس-هيراكليون في خليج أبو قير، وكشفوا عن بقايا المعابد في القناة الجنوبية للمدينة.

تم العثور على المدينة الغارقة في الأصل عام 2000، لكن الباحثين لا يزالون يجدون العديد من الكنوز المفقودة.

تم تحديد المعبد المكرس للإلهة اليونانية للحب أفروديت من خلال عدد من التماثيل البرونزية والسيراميك التي تم العثور عليها. ويُعتقد أن هذا الاكتشاف مهم بشكل خاص لأنه "يُظهر أن اليونانيين الذين سُمح لهم بالتجارة والاستقرار في المدينة خلال عهد الفراعنة من الأسرة السابعة والعشرين (664 - 525 قبل الميلاد) كان لديهم مقدس لآلهتهم الخاصة،" وفقًا لمعهد المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء (IEASM).

كما تم العثور على عدد من الأسلحة التي تعود إلى المرتزقة اليونانيين. وقال معهد المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء "كانوا يدافعون عن الوصول إلى المملكة عند مصب فرع النيل الكنوبي. وكان هذا الفرع هو الأكبر والأفضل صلةً بالملاحة في العصور القدية.

كارثة

 

يُعتقد أن معبدًا ثانيًا مكرسًا للإله المصري آمون، قد انهار "أثناء حدث كارثي يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد"، وفقًا لمعهد المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء.

"ارتفاع مستوى سطح البحر والزلازل التي تلتها أمواج المد التي تسببت في أحداث تسييل التربة، تسببت في اختفاء 110 كيلومتر مربع من دلتا النيل تمامًا تحت البحر، آخذةً معها مدينة تونيس-هيراكليون."

"كان المعبد القديم يمثل المكان الذي كان يذهب إليه الفراعنة لتلقي ألقاب سلطتهم كملوك عالميين من الإله الأعلى للآلهة المصرية القديمة"، وفقًا لمعهد المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء.

وقال معهد المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء "تم الكشف عن أشياء ثمينة تنتمي إلى خزانة المعبد، مثل الأدوات الطقسية الفضية، والمجوهرات الذهبية، والعلب البلاستيكية الهشة للعطور أو المراهم. وهي تشهد على ثروة هذا الحرم وتقوى سكان مدينة الميناء السابقين."

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انهيار المدينة

 

وفقًا لعلماء الآثار، فإن المدينة التي كانت مزدهرة منذ زمن طويل في الأيام الأخيرة للفرعنة، دمرت بمرور الوقت بسبب ضعفها بمجموعة من الزلازل والتسونامي وارتفاع مستوى سطح البحر.

في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد، على الأرجح بعد فيضان شديد، انهارت المباني الأثرية في هيراكليون في الماء. بقي بعض سكانها في ما تبقى من المدينة خلال العصر الروماني وبداية الحكم العربي، ولكن بحلول نهاية القرن الثامن الميلادي، غرق باقي هيراكليون تحت البحر الأبيض المتوسط.

تقنية الفيديو آمون المدينة الغارقة اليونان الاسكندرية أفروديت هيراكليون

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