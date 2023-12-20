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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يبحث مع سفير أذربيجان التعاون الثقافي

صدى البلد

استقبل الدكتور الخان بولوخوف سفير أذربيجان في القاهرة، الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية أمين عام اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا. 

وقال المسلماني في بيان أصدره الاتحاد: "سعدت بزيارة سفير دولة أذربيجان الصديقة، ولقاء سفيرها الدبلوماسي والأكاديمي البارز الدكتور الخان بولوخوف، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وبين دوائر المجتمع الثقافي والفكري في أذربيجان. 

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نجاح حركة عدم الانحياز 

 

قادت أذربيجان بنجاح حركة عدم الانحياز في السنوات السابقة ، كما أنها تعمل بدأب لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب ٢٩، والذي ينعقد في أذربيجان عام ٢٠٢٤، وهو العام الذي تحتفل فيه مصر وأذربيجان بمرور ٣٠ عاماً علي العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وباكو. 

وتتطلع الأمانة العامة لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا لتوطيد العلاقات الأدبية والعلمية والفكرية مع المؤسسات والمنتديات الثقافية الآذرية ذات الصلة". 

يذكر أن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا تأسس  عام ١٩٥٨ في سريلانكا، وعقد مؤتمره التأسيسي في تركيا ، وانضمت إليه أمريكا اللاتينية بعد مؤتمر الاتحاد في فيتنام عام ٢٠١٣، وحينما تولي الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة المصري الأسبق قيادة الاتحاد قام بنقل مقره إلي القاهرة. 

وشهد الاتحاد دوراً كبيراً لعدد من رموز الفكر والثقافة في مقدمتهم الأديب والكاتب لطفي الخولي الذي تولي منصب الأمين العام للاتحاد عقب يوسف السباعي. وكان من بين نخبته الفكرية الأديب عبد الرحمن الشرقاوي والشاعر محمود درويش والكاتب إدوار الخراط وعدد من قادة المعرفة في القارتين .

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