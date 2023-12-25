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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نوبل الوطن العربي.. الروائي الجزائري واسيني الأعرج يفوز بجائزة نوابغ العرب|تفاصيل

الروائي الجزائري
الروائي الجزائري واسيني الأعرج

فاز الكاتب والروائي الجزائري واسيني الأعرج الأستاذ بجامعتي الجزائر والسوربون الأحد، بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون، تقديراً "لإسهاماته الأدبية الكبيرة".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الجائزة منحت للروائي الجزائري "تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة، حيث قدم البرفيسور واسيني أكثر من 30 رواية ترتبط بالمجتمعات العربية وثقافتها وبيئتها، وترجمت رواياته لأكثر من 20 لغة، واعتمدت دراستها في عدد من جامعات العالم، ويشغل البرفيسور منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس".

وأضاف: "نبارك له فوزه.. ونثمن جهوده.. ونقدر ما قدمه للأدب العربي وللقارئ العالمي".

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طرق تعبيرية جديدة 


وهنأ محمد القرقاوي رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب"، الكاتب واسيني الأعرج بفوزه بالجائزة عبر "الفيديو كونفرانس"، وقال إن الهدف هو خلق قدوة للشباب في العالم العربي في قطاع الأدب والفنون والثقافة، وأعرب الأعرج عن امتنانه للجائزة.

وقال بيان الجائزة، إن مؤلفات واسيني الأعرج "أسهمت إلى الإبداع في توظيف طرق تعبيرية جديدة للغة الرواية، وإضافة أبعاد جديدة للمخيلة العربية والسرد القصصي".

وأضافت أن أعمال الروائي الجزائري "تنتمي إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت من التعبير، بل تبحث دائماً عن سبلها التعبيرية المتجددة، مما أضاف بصمة على الرواية الجزائرية والعربية".

وجائزة "نوابغ العرب" هي مبادرة أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف اكتشاف النوابغ، وتقديرهم، وتمكينهم، وتعظيم أثر عملهم في العالم العربي. وتمنح في فئات العلوم الطبيعية، والطب، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، والاقتصاد، والأدب، والفنون.

وفاز بالجائزة الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية عن فئة الطب، وفاضل أديب من لبنان عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، وعالم الاقتصاد المصري محمد العريان، رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، في فئة الاقتصاد.

واسيني الأعرج جائزة نوابغ العرب محمد بن راشد آل مكتوم حمد القرقاوي مؤلفات واسيني الأعرج هاني نجم محمد العريان

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