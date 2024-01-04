قبل ما تاكل المنازل ..السيطرة على حريق مصنع نسيج في المرج.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في أحد مصانع النسيج بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من أحد مصانع النسيج بالمرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بعدد من بسيارات الإطفاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق بعد محاصرتها للنيران، وتبين اندلاع حريق داخل أحد مصانع النسيج بالمرج، وتمت السيطرة على النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.