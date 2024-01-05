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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يقصف أوكار تجار مخدارت مرتبطين بإيران في جنوب سوريا

أرشيفية
أرشيفية

قالت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن الأردن شن مساء أمس عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران.

وكثف الجيش حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات استمرت وقتا طويلا الشهر الماضي مع عشرات المتسللين من سوريا المرتبطين بفصائل متحالفة مع إيران، يحملون كميات كبيرة وعبروا الحدود ومعهم أسلحة ومتفجرات.

والأربعاء الماضي، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني نتائج العمليّة الأمنيّة التي نفذتها، بعد أن حققت أهدافها وأفضت لإلقاء القبض على عدد كبير من مهربي المخدرات وتجارها والمتعاملين بها في لواء الرويشد، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومخدرات.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنَّ العمليّة الأمنيّة التي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتصدي لعصابات المخدرات، اشتملت على عمليات بحث وتفتيش ومداهمات، ونتج عنها إلقاء القبض على 33 شخصا من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، منهم اربعة من المطلوبين الخطرين والرئيسين ممن يرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح.

وأضاف أن القوة الأمنية المشاركة بالواجب ضبطت كميات من المواد المخدرة، و30 سلاحا ناريا منها ما هو أوتوماتيكي وبعيد المدى وكمّيات كبيرة من الذخائر، فضلا عن طائرة مسيّرة تُستخدم في عمليات التهريب، وأجهزة اتّصال ومناظير ولوحات مركبات مزوّرة، ومركبات تستخدم في عمليات تهريب المخدرات ونقلها.

الأردن سوريا ايران مخدارت تجار مخدارت

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