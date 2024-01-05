حدث ليلا | اشتعال حريق أعلى كوبري الدقي .. طرح شهادة جديدة بأعلى عائد في البنوك المصرية .. الأردن يقصف أوكار تجار مخدارت.. اطلاق نار بولاية أيوا الأمريكية

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كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات سد النهضة وفق آخر صور للأقمار الصناعية، وقال إن المياه بدأت تتوقف …

تهتم وزارة النقل في تحديث وتطوير ومد خطوط مترو جديدة ، نحو تلبية وسيلة تقل مريحة وسريعة في الإسكندرية ، حيث تعمل خلال الفترة الراهنة علي تنفيذ مشروع مترو جديد .

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكى أعلى كوبرى الدقى وتمكن رجال الحماية المدنية من التعامل مع الحريق قبل امتداه وتعطيل الحركة. انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق وقاموا بإخماد النيران بواسطة المواد اللازمة وتم إخماد الحريق.

أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، محاسبا بقطاع التمويل بوزارة المالية وصاحب شركة انترناشيونال شهية وآخر يعمل بالتسويق، إلى الجنايات، لاتهامهما بتقديم وتلقي رشاوي مالية واستمعت النيابة الى اعترافات المتهمين...

شن رضا عبد العال، هجوماً علي جماهير الأهلي ، بسبب الحملة ضده عقب أزمة تصريحاته مع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر. وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "كل الشكر لجماهير الزمالك المحترمة العظيمة، الاسبوع إللي فات التليفون مبطلش رن من جمهور الزمالك، دا بقي الجمهور الاصيل

علق طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق ووزير الرياضة السابق على موقفه من خوض انتخابات الأهلي القادمة على مقعد رئيس النادي وقال طاهر أبوزيد، في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد أي شخص يقول أنه يريد الترشح، لأن النادي الأهلي دائمًا هو من ينادي على الشخص، وكل مرحلة لها ظروف معينة، والجمعية العمومية هي من تختار…

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن آخر تطورات عروض الاحتراف التى تنهال على محمد الشناوي حارس منتخب مصر والأهلي. وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه على فيسبوك "محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمي في افريقيا بلا منازع ، والشناوي هو الذي يتفاوض بنفسه مع الاندية السعودية من اجل الحصول علي عرض مناسب …

قال الفنان أحمد العوضي، إنه سعيد بتقديم أول بطولة سينمائية له من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وذلك في العرض الخاص لفيلمه الإسكندراني …

تعقد الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤتمرا صحفيا قريبا في القاهرة، للكشف عن تفاصيل خاصة بأعمالها القادمة، وتعاقدها مع شركة إنتاج عالمية

قدم الفنان محمد فؤاد تحية خاصة لمصر في فقرته بحفل كاسيت 90 صباح اليوم، بعدما غير كلمات أغنيته الحب الحقيقي إلى السعودية حبيبي ..

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن بنك مصر والبنك الأهلي أصدروا منذ عام شهادة ذات عائد مرتفع 25% سنوياً و 22.5 % للعائد الشهري ومدة هذه الشهادة عام فقط

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أستقبل وفد أمريكي من عضوية مجلس الشيوخ وهم من الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، عدم اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بما يجري حول العالم من أحداث ساخنة على كافة الأصعدة، بينما الانتخابات الرئاسية تنال التركيز الأكبر للمجتمع الأمريكي.

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن نحن نقوم بجهود كبيرة مع الهلال الأحمر المصري لأنشاء مخيم

كشفت الفنانة نور إيهاب كواليس مشاركتها فى فيلم الحريفة مع مجموع من الفنانين الشباب.................

عبر الفنان، أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة عن سعادته الكبيرة بعد مشاركته فى فيلم الحريفة...........

أعلنت البحرية الأمريكية أن 1500 سفينة تجارية عبرت مياه البحر الأحمر بأمان منذ بدء "حارس الإزدهار" وهو التحالف الذي تم تشكيله قبل أسابيع لردع جماعة الحوثي عن مهاجمة السفن التجارية . وقال قائد البحرية في القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر - في تصريح أوردته قناة (الحرة)

ذكرت صيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع في العراق أمس الخميس تثير شبح إندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الغارة أسفرت عن مقتل قائد ميليشيا مرتبطة بإيران وخاطرت بتسريع التداعيات الإقليمية لدعم واشنطن للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

قال مسئولون بولاية أيوا الأمريكية إن تلميذا قُتل صباح اليوم/الجمعة/ وأصيب خمسة آخرون عندما فتح مراهق النار في مدرسة بالولاية. وأوضح المسئولون ، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية

أعلنت السلطات اليابانية، صباح اليوم الجمعة، أن حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب وسط الأرخبيل في أول أيام السنة الجديدة ارتفعت إلى 92 قتيلا و242 مفقودا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

أعلنت الشرطة الأندونيسية، اليوم الجمعة، مصرع ثلاثة ركاب وإصابة 28 آخرين، جراء اصطدام قطارين ببعضهما في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا. وقال المتحدث باسم الشرطة، إبراهيم تومبو، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية: إن الحادث وقع صباح اليوم الساعة 6:30 (23,30 ت غ الخميس) بالقرب من حقول أرز في تشيكالينجكا بمقاطعة

تمكنت أجهزة الإنقاذ والإطفاء الباكستانية اليوم/الجمعة/، من السيطرة على حريق هائل إجتاح أكثر من خمسين كوخاً أسفل أحد الجسور فى مدينة كراتشى الليلة الماضية. ونقلت صحيفة " داون " الباكستانية عن مدير عام فرقة الإنقاذ بإقليم السند "عابد شيخ" قوله، إنه تم إرسال 11 عربة إطفاء إلى موقع الحريق

قالت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية لوكالة رويترز ، اليوم الجمعة، إن الأردن شن مساء أمس عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران.